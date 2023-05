Chat GPT v4 superó el examen de la barra de Estados Unidos, examen que en dicho país permite ejercer la carrera de Derecho. Las preguntas han surgido de inmediato. La más retadora es si ello implica el fin de esta carrera. Me atrevo a pronosticar que no, aunque, lo confieso, puedo estar expresando un sincero deseo, más que un pronóstico. Les comento las razones detrás del punto de vista que acabo de mencionar y me declaro abierta a las ideas que se quieran expresar sobre él.

Quienes aseguran el fin de la carrera están escalando la evidencia sobre un tema para tratar de responder una pregunta distinta y más compleja. Chat GPT v4 superó un examen de acceso a la abogacía, que puede ser hasta de opción múltiple. Este examen no contempla, por suerte, todas y cada una de las diferentes capacidades que se requieren para ejercer una carrera. Inclusive, muchas de ellas se desarrollan a lo largo del ejercicio profesional mismo. Algo de tranquilidad, aunque sea por el momento.

Ahora bien, el Chat GPT v4 y otros sistemas que se desarrollen a partir del procesamiento del lenguaje natural (natural language processing) permiten la optimización de procesos, los cuales se realizarán cada vez de manera más rápida. Ello, debido a que algunas de las etapas de este proceso pueden ya no ser necesarias y no valdrá la pena mantenerlas. Algunas otras, por su parte, podrán ser realizadas por un sistema de manera independiente y automática. Otras se mantendrán.

¿Cuáles permanecerán? Me atrevo a hacer otro pronóstico que, de nuevo, puede estar teñido de deseo. Las etapas de los procesos que tienen más opciones de subsistir van ligadas a competencias complejas que implican, además, tener que gestionar la duda o la ambigüedad. Cuanto más complejas sean estas competencias, cuanto más exijan que pensemos críticamente o que demos soluciones creativas, cuantas más pistas nos den de la realidad a fin de adaptarnos estratégicamente a un entorno complejo, mucho mejor. Evitemos, pues, competir con los sistemas respecto al almacenamiento, recopilación, procesamiento y recuperación de la información. Ellos, hoy, lo pueden hacer mejor que nosotros. Pero tenemos opciones que requieren ser exploradas.

