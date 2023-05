No es “una decisión óptima” ni sostenible que el Perú le haya inyectado a la empresa estatal S/4,000 millones el año pasado y que, según Fitch Ratings, tenga que inyectarle US$100 millones más en el siguiente trimestre o US$300 millones más en el subsiguiente si la Refinería de Talara no alcanza a operar al 100%, luego de que iniciara sus operaciones a un tercio de su capacidad en febrero y con permisos extraordinarios. A todo vapor, refinará 95 mil barriles diarios de petróleo, en un Perú que produce 40 mil y consume 250 mil. Reconozcámoslo: no somos un país petrolero ni necesitamos de una refinería. Somos un importador neto, de lotes chicos —social y operacionalmente complejos, y poco atractivos para los grandes jugadores globales— y que tiene bajos niveles de exploración.

Pero los delirios ideológicos alrededor de Petroperú siempre alcanzan nuevos hitos. La semana que pasó ocurrió con la aprobación de un dictamen, que recoge las propuestas de Perú Libre y el Bloque Magisterial, para nacionalizar los lotes petroleros cuyos contratos vencen este y el próximo año. El proyecto va en línea con los deseos del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, un exrepresentante de los trabajadores en el directorio de Petroperú, que —como el proyecto— se refugia en términos como “seguridad energética” para justificarnos la vuelta al estatismo. Con “interés nacional” y el “fin de satisfacer la demanda nacional” —como reza el dictamen— se cierra la verborrea que tantas veces nos ha llevado a derrotas financieras del país (revise sino la ley que sacó adelante Talara).

Como está, Petroperú queda fuera de cualquier portafolio de inversión: su bono es considerado “basura” por Fitch y solo útil para la especulación. Volvamos entonces a la RAE, donde “estratégico” es aquello “de importancia decisiva para el desarrollo de algo”. ¿Lo es Petroperú para el desarrollo del país? No. Es, más bien, un activo prescindible e indefendible de salvatajes. Poco nos garantiza que el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, asegure que no habrá un rescate más, porque ello dependerá del avance de la Refinería de Talara. Si se trata de decisiones “profundas y difíciles de revertir”, ahí tenemos Talara, un fiasco de magnitudes estelares que no resiste el más básico business case. Un capricho político e ideológico que nos seguirá costando caro.

