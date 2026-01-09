Ha culminado el 2025. El SPY, ETF que replica al índice Standard & Poor’s 500 (que agrupa a las acciones de las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos) subió 18% en dólares. Por su parte, el EPU, el ETF que agrupa a las acciones de las 25 empresas peruanas más importantes, rindió 87% en dólares, impulsado por las empresas del sector minero y financiero.

Para el 2026 estimo que la economía peruana crecerá alrededor de 3.0%. Los grandes riesgos son: (i) que bajen con fuerza los precios de los metales, cuyo rally ha ayudado mucho al mercado local, (ii) el rumbo que tenga la economía americana, y (iii) lo que ocurra en las elecciones de abril del 2026. El mercado parece descontar que ganará alguien promercado. Yo soy más cauteloso. Cuidado con esto.

Bajo estos supuestos, revisemos mi clásico Stock Watchlist de acciones peruanas. Publico este Watchlist desde hace 16 años. Empecé escribiéndolo en mi blog Viva la Bolsa en Semana Económica, y desde hace un año, en Gestión. En los últimos 16 años, mi Stock Watchlist ha rendido 618% (13.1% promedio anual) en dólares, mientras el benchmark del mercado de acciones peruanas (EPU) ha rendido 248% (8.1% promedio anual) en dólares. Amplio outperformance de largo plazo. En el 2025 el Watchlist ha rendido 59% en dólares, mientras el EPU ha rendido 87%. Abajo los detalles del performance 2025.

Watchlist 2025

STOCK WATCHLIST 2026

Para mi Stock Watchlist 2026 salen InRetail y Buenaventura. Entran Orygen y Rio2.

Credicorp (BVL: BAP): Holding financiero más importante del país, dueño del Banco de Crédito del Perú (BCP). En el 2026 el ROE se ubicará alrededor de 19.5%, ante un aumento del margen neto de intereses (NIM) y mayores ingresos por comisiones (impulsados por Yape), lo cual beneficiará la generación de utilidades. Estimamos una recuperación en el crecimiento de las colocaciones, que subirían 7.2% en el 2026. Kallpa SAB le da un valor fundamental (VF) de US$ 310.

Intercorp Financial Services (BVL: IFS): Holding financiero propietario de Interbank. Tiene una cartera de créditos más enfocada al sector retail. En el 2026 el ROE se ubicaría alrededor de 16.4%. La empresa tendrá un impulso en ingresos que vendría por parte del mayor NIM, dada la recuperación que esperamos en los créditos de consumo y pequeña empresa. Asimismo, esperamos más ingresos por comisiones y mayor eficiencia operativa. Los créditos de la empresa crecerían 8.3% en el 2026. Kallpa SAB le da un VF de US$ 54.

Alicorp (BVL: ALICORC1): Líder del sector consumo en el Perú, con más de 50% de participación de mercado en varias categorías (detergentes, pastas, jabón de lavar, mayonesa, etc.). Creemos que este factor, junto a su amplia red de distribución, son importantes barreras a la entrada. Para el 2026 esperamos que el EBITDA crezca 5%, dado que la normalización en los márgenes de Acuicultura será compensada por el mejor margen en la unidad de Consumo Masivo. Kallpa SAB le da un VF de S/ 12.7.

Ferreycorp (BVL: FERREYC1): Ferreycorp es el principal distribuidor de maquinaria pesada en Perú. En el 2026 esperamos un avance de 3.2% en los ingresos (por ausencia de proyectos mineros nuevos). Sin embargo, la empresa mantendrá atractivos niveles de rentabilidad y altos pagos de dividendos, sostenidos por la resiliencia del negocio de repuestos y servicios. Kallpa SAB le da un VF de S/ 4.6.

Orygen (BVL: ORYGENC1): Generadora eléctrica con portafolio diversificado y creciente presencia en energías renovables. Para el 2026, esperamos una caída de utilidades por el vencimiento de contratos regulados. Aun así, la empresa mantendría bajo apalancamiento y un alto pago de dividendos. Adicionalmente, la posible adquisición por Inversiones Piuranas S.A. (Grupo Romero) podría convertirse en un catalizador relevante. Kallpa SAB le da un VF de S/ 3.6.

Cerro Verde (BVL: CVERDEC1): Empresa dueña de la mina de cobre más grande del país con una producción anual superior a las 410 TM de cobre. Para el 2026 esperamos que un crecimiento de 14.5% en los ingresos, impulsados por el mayor precio del cobre. Ello contribuirá a una sólida generación de caja y alto pago de dividendos. Kallpa SAB le da un VF de US$ 53.

Minsur (BVL: MINSURI1): Importante productor de estaño y de cobre. En el 2026 los ingresos crecerían 23.5% por los mejores precios de los metales, con una producción estable en sus minas San Rafael y Mina Justa. Debido a ello, el margen se mantendrá por encima de 70% y el ROE por encima de 50%, dando soporte al alto pago de dividendos. Kallpa SAB le da un VF de S/ 6.6.

Rio2 (BVL: RIO): Compañía minera con el proyecto aurífero Fenix Gold (Chile) encaminado a iniciar producción en enero del 2026 y la mina de cobre Condestable (Perú) actualmente en operación y recientemente adquirida. Condestable y la Fase 1 de Fenix producirían aproximadamente 27k TM de CuEq y 100k oz. de oro anuales a plena capacidad, respectivamente, con potencial de expansión hasta 300k Oz. de oro anuales en la Fase 2 de Fenix. El consenso de analistas asigna un valor fundamental de CAD 4.0 por acción (~US$ 2.9).

Recalco que esto no es una recomendación de inversión. Si les interesa invertir en acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, estas son las que me gustan y que creo pueden tener un buen performance en el 2026 vs el resto del mercado nacional.