Waldo Mendoza: Bomberos y curiosos

1. Recordemos la estrategia del gobierno: mandar a sus casas a las familias y pedirle a las empresas, con la excepción de las que están en sectores críticos para la salud y la alimentación, que dejen de producir. Es el aislamiento social, que en su versión extrema de la cuarentena, es el método probadamente más eficaz para combatir el COVID-19.

2. Estamos como en un incendio, donde los bomberos son los especialistas, y ellos piden a los curiosos que se alejen, porque estorban. El incendio es el COVID-19, los bomberos están liderados por el presidente Vizcarra, y son el Ministerio de Salud, para la parte médica, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), para la parte económica.

3. En el frente económico, la gran buena noticia es que nuestros bomberos están muy bien equipados y, sobre todo, tienen bastante agua. Tenemos la deuda pública como porcentaje del PBI más baja de América Latina (AL), lo que le da al MEF holgura para gastar como nunca en esta coyuntura. Tenemos la inflación más baja y las reservas internacionales como porcentaje del PBI más altas de AL, lo que le da al BCRP el respaldo para hacer la política monetaria más expansiva de la historia peruana.

4. El objetivo inmediato de ambas políticas no es la reactivación. Sucede que la cuarentena, al mandar a las familias a sus casas, sin poder trabajar, deja a muchas sin ingresos. Y al mandar a las empresas a dejar de producir, los deja sin liquidez. Si las familias no tienen ingresos, o se mueren o salen a saquear. Si las empresas no producen, y además tienen que pagar planillas, quiebran.

5. Lo que está haciendo el MEF, a través de muchos instrumentos es, por un lado, dotar de todo el presupuesto al Ministerio de Salud y hacer llegar ingresos a las familias vulnerables. Por otro lado, a través de distintas vías, está apoyando para que las empresas no quiebren. El MEF destinará alrededor del 12 por ciento del PBI en este combate. Nunca antes habíamos hecho esto. Todo esto es para que podamos hacer una cuarentena exitosa que nos permita ganarle la guerra al COVID-19. Es una cuarentena recontra recesiva, pero no tenemos otra opción. Es la única manera, en un país como el Perú, de apagar el incendio.

6. El BCRP, el “prestamista de última instancia” del país, por su lado, otorgará créditos a las entidades del sistema financiero (bancos, cajas, micro financieras), por S/ 30 000 millones, por ahora, a una tasa interés bajísima, para que estas presten a las empresas, con la garantía del MEF, garantía total para las pequeñas y parcial para las grandes. Nunca en la historia del Perú el BCRP hizo algo similar.

7. ¿Cuál es el objetivo del BCRP? Cuando logremos aplanar la curva del COVID-19, cuando el incendio esté apagado o por apagarse, cuando gradualmente se empiecen a normalizar las actividades, observaremos dos grandes problemas. Por un lado, muchas empresas estarán a punto de quebrar, por falta de capital de trabajo, fundamentalmente. Por otro lado, algunas entidades financieras pueden estar también a punto de caerse. El bombero BCRP inyectará dinero a los bancos, y estos inyectarán dinero a las empresas. Empresas y bancos estarán más o menos listas para la etapa de la recuperación macroeconómica. De eso se trata.

8. Yo diría que nuestros bomberos lo están haciendo muy bien. A este paso, seremos uno de los primeros países en AL tanto en ganarle la batalla al COVID-19, como en la recuperación macroeconómica. Es un trabajo de especialistas, hay que confiar en ellos, y dejarlos trabajar.

9. El problema es con los curiosos, que pueden entorpecer la labor de los bomberos. Pueden ser las iniciativas de reestablecer, ya, algunas actividades productivas. Pero, en especial, hay que tener cuidado con las provenientes del Congreso: no hacen falta, en este momento, pues pueden entorpecer la labor del MEF y el BCRP. Hay que pedirles que en la lucha contra el COVID-19, y sus consecuencias, se pongan en modo pausa. Será lo mejor para el país.