"El Perú no poseería las fortalezas fiscales que hoy sostienen la economía de no haber privatizado todo lo que privatizó”. (Ilustración: Lavida)

A fines de los noventa, “privatizar” se convirtió en una mala palabra. Desde entonces, en el imaginario colectivo se le asocia con la corrupción del Gobierno de Fujimori y con tratos hechos bajo la mesa por Montesinos y sus secuaces. Poco importa que no haya evidencia de que el valor de los activos vendidos haya sido menor que el precio pagado por los compradores, o que la privatización haya cumplido con sus dos objetivos principales: reducir el impacto de las millonarias pérdidas de las empresas públicas sobre las finanzas públicas y reducir las distorsiones que introducían estas a los mercados. En mi opinión, el Perú no poseería las fortalezas fiscales que hoy sostienen la economía de no haber privatizado todo lo que privatizó.

Lamentablemente, algunas empresas públicas quedaron sin vender. Y las últimas noticias relacionadas con dos de ellas, Corpac y Petroperú, nos recuerdan los costos que le genera a la sociedad no haberlas privatizado cuando se pudo. LEA MÁS: ¿Perú contratará controladores aéreos extranjeros? Esto responde el MTC En Corpac, los controladores aéreos actuales han impuesto limitaciones al licenciamiento de nuevos colegas con el fin de maximizar sus ingresos y tener el poder de establecer sus propias condiciones laborales. Pero como ya no se dan abasto para la cantidad de vuelos que aterrizan y despegan del aeropuerto Jorge Chávez, la gerencia no ha tenido mejor idea que ampliar unilateralmente el tiempo entre un vuelo y otro, distorsionando los cronogramas de vuelos, generando retrasos y cancelaciones, y dejando varados a cientos de pasajeros. ¿Y por qué la gerencia de Corpac, que en cualquier empresa privada estaría obligada a defender los intereses de los accionistas (los que nos vemos afectados por esta decisión), han cedido a las irresponsables presiones de los controladores aéreos? Porque no tienen nada qué ganar oponiéndose. Porque ellos también están pensando en sus propios intereses. LEA MÁS: Petroperú: ¿mayor control del MEF generaría algún cambio? Por otro lado, Petroperú es un barril sin fondo que le cuesta al Estado mucho más que lo que costaría contratar a otro para que abastezca los lugares en donde el mercado no llega (en teoría, la razón de su existencia). Su deuda tan grande es muy poco probable que la pueda repagar con los ingresos que genera, lo que quiere decir que está técnicamente quebrada. De hecho, la única razón por la que su calificación crediticia no es peor es por la probabilidad de que el Estado la siga "apoyando" (es decir, poniendo más plata). Si fuese una empresa privada, la compañía se liquidaría, los activos se venderían y el personal ineficiente sería reemplazado por otro que opere bajo los estándares del sector privado. Pero en el caso de Petroperú, eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque como se puede concluir observando la realidad, la empresa existe para que sus empleados sigan cobrando su sueldo (y para que políticos ganen votos defendiéndola). Es la cola la que mueve al perro. Así que no nos engañemos. Ni Corpac ni Petroperú se pueden privatizar porque ya están privatizadas. Y los verdaderos dueños se han apoderado de ellas sin poner un sol.