A través del Decreto Supremo Nº 004-2024-EM, se establece que el MEF tendrá el 60% de las acciones suscritas y pagadas : el ministro de Economía y Finanzas, con 20%; el viceministro de Hacienda, con 20%; y el viceministro de Economía, con otros 20%. Antes de esto, tenía el 40%.

A esto se suma que el Minem el 60% al 40%, pues el Secretario General del Ministerio de Energía y Minas ya no representa el 20% del total de las acciones suscritas y pagadas; quedando solo el ministro de Energía y Minas, con un 20%, y el viceministro de hidrocarburos, con un 20%.

La medida forma parte de la reforma estructural en Petroperú. Cabe mencionar que tras la reciente rebaja de Fitch Ratings a la calificación de la petrolera estatal, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, afirmó que esto “se va a revertir”, confiando en las medidas que se alistan, como la mencionada. Pero, ¿realmente tendrá algún efecto sobre la crisis que enfrenta la empresa del Estado?

Para el extitular del Minem, Luis Miguel Incháustegui, tras esta decisión se deberá continuar con otras acciones como replantear y modificar el directorio, así como definir si se le otorgarán las garantías a la petrolera estatal (tal como ha ido deslizando el ministro Contreras).

“Creo que es un buen paso el cambio del accionariado porque de ahí seguro lo que viene es lo que menciono (de replantear y modificar el directorio), pero sugiero al Gobierno que digan de una vez (lo que sigue) para que se mejore la situación de Petroperú”, comentó a Gestión.

El exdirector general de Hidrocarburos del Minem, Erick García, coincide en esto pues considera que el MEF debería darle un equilibrio al directorio de Petroperú con una designación de directores independientes y con la aplicación de una política vinculada a los recursos que necesita, pues actualmente el principal problema de la empresa estatal es financiero.

“Es importante que el MEF tomé el control porque lo que se necesitan son líneas de crédito y planes financieros de mediano a largo plazo. Al entrar el Ministerio de Economía y Finanzas, creo que esas decisiones deben estar bien pensadas”, sostuvo.

El expresidente del directorio de Petroperú, César Gutiérrez, considera que el anuncio “trata de vender” al mercado financiero la imagen de que habrá más control en la empresa estatal. Sin embargo, recordó que antes el MEF ya tenía un 40% de acciones, por lo que ya tenía cierto peso. Gutiérrez cuestionó que hoy no haya una “voz firme en el ministerio”.

“El MEF tanto en Perupetro como Petroperú no tiene ninguna voz importante y el que tenga mayoría en Petroperú no necesariamente va a significar un cambio clave porque es el poder político con su correlación de fuerzas al interior las que imponen condiciones. Pretenden demostrar al mercado financiero un mayor control que no va a existir, pero el ministro de Economía y Finanzas, considero, no tiene liderazgo”, afirmó.

Gutiérrez agrega que una mejor decisión hubiera sido incluir a Petroperú en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), donde no solo toman decisiones el MEF y el Minem, sino también otras carteras.

¿Qué pasaría con el salvataje financiero?

Pese a que Fitch Ratings rebajó la calificación de Petroperú, entre otros, porque el Gobierno no le dará más recursos a la empresa, los especialistas no ven probable que esto lleve al Gobierno a ceder y dar un rescate financiero total.

Como se recuerda, se solicitaba una capitalización del apoyo financiero por US$ 750 millones otorgado mediante DU N°010-2022; gestión de préstamo con garantía de MEF por US$ 650 millones; y un aporte de capital por US$ 1,150 millones.

Si bien el Gobierno ha negado que se vaya a otorgar el financiamiento a Petroperú, aún queda pendiente saber si se entregarán las garantías del Estado que solicitó la petrolera para poder acceder a créditos.

Para Gutiérrez es probable que el Estado otorgue estas garantías a Petroperú para un nuevo endeudamiento, pero quedaría dudas sobre si la petrolera podría honrar esas deudas, por lo que lo ideal habría sido nombrar a un directorio “para poder hacer un diagnóstico certero de las cuentas de la empresa y en base a eso tomar decisiones”.

En tanto, García señala que no debería haber problema en asegurar las líneas de crédito para continuar la operación de la petrolera, especialmente si se tiene en cuenta que la refinería de Talara ya opera al 100%, pero -agregó- hay que considerar que esta no es una solución de corto plazo.

