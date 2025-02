Recientemente se ha celebrado el Año Nuevo Lunar chino. Desde los decorativos luminosos en Beijing hasta los tambores y danzas del león en el Barrio Chino de Lima, todo se renueva al ritmo de “despedir lo viejo y recibir lo nuevo”. El cambio de estación trae consigo transformación y esperanza, algo similar al auge de la nueva revolución científica y tecnológica, y a la transformación industrial global.

La inteligencia artificial redefine los paradigmas productivos, la energía verde reconfigura la lógica del desarrollo, y el comercio digital rompe las barreras geográficas. La innovación impulsa la economía mundial con una vitalidad sin precedentes y ofrece oportunidades históricas para el desarrollo acelerado de los países en vías de desarrollo. En esta “primavera económica” en la que todos los países deberían estar trabajando juntos para sembrar el crecimiento, el “frío regresivo” del proteccionismo comercial ha llegado repentinamente y amenaza con bloquear las luces de la cooperación. L as prácticas de levantar barreras, abusar de los aranceles y fragmentar las cadenas industriales vuelven a entorpecer la recuperación económica global.

Bajo el pretexto de la “seguridad nacional” o la “reducción de riesgos”, el proteccionismo comercial en realidad está construyendo muros y barreras que no sólo aumentan los costos del comercio global, sino que también obstaculizan el flujo de tecnología y la cooperación industrial. El uso del garrote arancelario conducirá inevitablemente a una intensificación de las fricciones comerciales internacionales y a un notable aumento de la presión inflacionaria global, mientras que las pequeñas y medianas empresas y los consumidores comunes serían los primeros afectados. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ha indicado que las prácticas proteccionistas no son ni eficientes ni rentables, más bien perjudican a otros sin beneficio propio. Sólo un comercio más libre, amplio y de mejor calidad puede integrar a más regiones y pueblos en la corriente principal de la economía global. El Informe sobre el Comercio Mundial 2024 advierte que el agravamiento del proteccionismo podría causar una regresión de 30 años en los avances en la reducción de las brechas económicas. Tanto la ONU como el FMI han advertido recientemente que el aumento de aranceles dañaría el crecimiento económico mundial. Todos los países, especialmente las principales economías, deben adherirse a la apertura, rechazar el proteccionismo y promover la construcción de un sistema económico mundial abierto.

Frente a los vientos adversos de la globalización económica y los nubarrones cada vez más densos de guerra arancelaria y comercial, China se mantiene firme en ampliar su apertura al exterior, y se ha dedicado a promover junto con todos los países del mundo una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva. Creemos que esta globalización no es un juego de suma cero donde solo existe un ganador, sino un proceso de beneficio mutuo y ganancia compartida. China comparte activamente beneficios de apertura y mercado, lo cual se refleja en que ya se ha convertido en el principal socio comercial de más de 150 países y regiones del mundo y la cooperación de la Franja y la Ruta ha beneficiado a los pueblos de más de 150 países. Nuestra cooperación con países amistosos del mundo que incluyen países de América Latina no impone ninguna condición, no busca intereses geopolíticos, no apunta hacia otras naciones y tampoco se ve afectada por intervenciones ni provocaciones de terceros. La tasa general de aranceles de China se reduce al 7.3%, una cifra relativamente baja a nivel mundial. China no persigue un superávit comercial, y hemos ocupado el segundo lugar global en cuanto al volumen de importaciones durante muchos años.

China y el Perú defienden conjuntamente la cooperación económica y comercial abierta e inclusiva y se oponen al proteccionismo. Este año coincide con el 15° aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre China y el Perú. El comercio bilateral ha crecido rápidamente con un aumento de 10,139 millones de dólares en el 2010 a 39,758 millones de dólares en el 2024 y con una tasa de crecimiento anual cercana al 13%. Al entrar en el siglo XXI, el superávit comercial del Perú con China se incrementa sin cesar, en total ya supera más de los 100 mil millones de dólares. En el 2024, las exportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico con China como su principal destino de exportación. Ante este hecho, China no levantará el garrote arancelario, sino que ve con buenos ojos el crecimiento constante del volumen comercial entre China y el Perú, así como su impacto positivo en fortalecer la estabilidad financiera y económica del Perú y mejorar el bienestar de su pueblo. Además, ambos países han trabajado juntos para culminar las negociaciones para la optimización del TLC, lo que permite que más productos agroindustriales peruanos de alta calidad puedan ingresar con fluidez al mercado chino, para hacer más grande el “pastel” de cooperación.

Como civilizaciones milenarias, China y el Perú están construyendo a partir del puerto de Chancay un “Camino Inca en la Nueva Era” y escriben juntos un nuevo capítulo sobre el “Espíritu de la Ruta de la Seda” a través del Océano Pacífico. Los fructíferos resultados de esta colaboración –desde la optimización del TLC hasta la construcción de infraestructura, desde la cooperación energética y mineral hasta la vinculación de la economía verde y digital– resaltan el poder de la apertura y la inclusión. Ante las contracorrientes del proteccionismo, ambos países deben fortalecer aún más su confianza y avanzar de la mano, contrarrestar el aislamiento con la apertura y promover el beneficio mutuo y la ganancia compartida a través de la cooperación, inyectando una estabilidad más fuerte a la promoción de la globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva.

