Opinión







Control previo de fusiones y adquisiciones: Incertidumbre que no desespera “Estando ya a finales de octubre, nos encontramos en una situación de incertidumbre que no desespera ni apremia en absoluto: la norma no llegó a promulgarse”, señala Ricardo de la Piedra, Socio del área de M&A del Estudio Muñiz