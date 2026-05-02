2 de mayo del 2011. Hace 15 años

METRO CUADRADO PARA CASAS DE LUJO LLEGA A US$ 2,500

En San Isidro, se encuentran precios de US$ 3,500 el metro cuadrado. En julio, Capeco ofrecerá el mapa de las viviendas de lujo en venta en Lima. Constructores apuntan a convertir Huanchaco en el ‘Asia’ de Trujillo. La sed por el lujo continúa. Por ejemplo, en Lima se vendieron el año pasado más de 100 viviendas con precios mayores a los US$ 600 mil. Mientras tanto, en Huanchaco se planea desarrollar 12 proyectos inmobiliarios. 20% habría sido el crecimiento de ventas de departamentos en Lima en el primer trimestre. 1,300 dólares es el precio promedio del metro cuadrado que se ofrece por un departamento para clase media en Lima. 500 dólares es el precio del metro cuadrado frente a la playa de Huanchaco. Ha subido 180% en los últimos cuatro años. 10 mlls. de dólares destinarán las empresas inmobiliarias a proyectos de viviendas en el balneario de Huanchaco.

2 de mayo del 2011. Hace 15 años. DP World podría demandar a Estado por más de US$ 200 mlls.

2 de mayo del 2016. Hace 10 años

DISPUTA POR S/ 2,000 MLLS. DE CTS LLEVA A SUBIR TASAS A MÁS DE 8%

El saldo actual asciende a S/ 15,975 millones. En el país, hay 13 trabajadores con depósitos de CTS que suman S/ 30 millones. El apetito de las entidades financieras por captar soles aumentó en las dos últimas semanas. Primero, por atraer parte de los S/ 3,700 millones que podrán retirar los afiliados de las AFP y ahora por los depósitos que harán los empleadores por la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El 90% de los trabajadores con el beneficio tienen depósitos menores a S/ 9,393.

2 de mayo del 2025. Hace 1 año

FMI ADVIERTE MAYOR RIESGO EN CRÉDITOS EN DÓLARES A SECTORES COMERCIO E INDUSTRIA

Pese a solidez del sistema financiero, vulnerabilidad por préstamos en moneda extranjera es más alta en empresas de esos rubros, así como en las de construcción. Organismo sugiere medidas adicionales para atenuar contingencias de dolarización del financiamiento, cuyo porcentaje en compañías es de 34.4%.