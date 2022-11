En Paracas, el programa se titula “El Perú en emergencia, los peruanos en acción” y –me lo explica el presidente del evento, Felipe Valencia-Dongo–, en medio de la crisis política, reconduce el debate a las bases: la inversión privada, la democracia, un Estado que funcione y una institucionalidad sólida como motores del desarrollo. Mi temor, que espero que no se cumpla, es que nos enfrasquemos solo en la primera parte del título –la situación de urgencia– y nos dejemos envolver por esa nube gris que, no sin justicia, se ha instalado sobre el terreno de nuestras decisiones empresariales.

En Arequipa, donde la semana pasada premiamos a las Empresas Más Admiradas (EMA) de la Macrorregión Sur, la historiadora Carmen McEvoy me llamó la atención sobre lo revitalizante que había sido dejar de lado esa nube gris particularmente instalada en Lima para disfrutar de la cultura en el Hay Festival. La Ciudad Blanca era otro país, plagada de escritores y artistas, y con una economía que se enfrenta duramente a la coyuntura (dos empresas de la industria de la alpaca, por ejemplo, fueron reconocidas como EMA por su estrategia comercial y su manejo financiero). Lúcida, McEvoy cree que un cambio solo es posible si parte del reconocimiento de que nos equivocamos. Y que los políticos e incluso los empresarios debemos hacer un mea culpa.

Ser vocales en la defensa, asumirnos como ciudadanos políticos y no solo como empresarios, y alzar la voz, es parte del encargo”.



No le dije que hubo uno en la CADE 2018. “Todos los que estamos acá somos en parte culpables de esta imagen (de corruptos que tenemos los empresarios). Todos tenemos cierto grado de responsabilidad. Todos. Muchos hemos cerrado un ojo frente a ciertas actitudes que hoy nos parecen inaceptables. Muchos nos hemos mantenido al margen, mirando desde la tribuna sin hacer nada al respecto”. Fueron incómodas, pero remecedoras y necesarias, las palabras de Óscar Espinosa, presidente de Empresarios por la Integridad, aquella primera tarde.

Hay interrogantes provocadoras en la CADE de esta semana: “¿cómo detener la destrucción del país?”, o “¿cómo evitar el desmantelamiento del Estado?”. Hay que responderlas, sí, pero también preguntarnos sobre el rol que nos toca asumir hoy. Ser vocales en la defensa, asumirnos como ciudadanos políticos y no solo como empresarios, y alzar la voz, es parte del encargo, además de pensar más allá de las utilidades y construir valor compartido con la sociedad. Un alto ejecutivo me decía que debía empujar a algunos líderes empresariales a manifestarse, que ya hay algunos “dispuestos”. No lo creo. Pero haré llamadas para probar si me equivoco: ojalá que sí.