El tentativo optimismo en algunas partes de Europa y EE. UU. sobre un punto de inflexión en la tasa de infección del coronavirus está alentando a más personas a comenzar a pensar en cómo y cuándo reiniciar las economías.

Es un tema crucial y complejo que involucra una gama inusual de riesgos, incertidumbres, decisiones difíciles y relaciones de costo y beneficio.

Ciertamente no tengo una respuesta fácil, y tampoco las personas con las que hablo y respeto mucho. Con el fin de generar ideas, ¿qué tal participar colectivamente en el siguiente ejercicio de pensamientos?

Imagínese que, como líder de una democracia liberal, tiene que tomar la decisión basándose en la siguiente conversación entre tres grupos de expertos, que, por simplicidad, agregaremos en un solo experto, uno en salud, uno de economía y uno de comportamiento social.

Experto en salud: tengo buenas noticias. Debido a nuestras políticas de distanciamiento social, estamos viendo un cambio en la tasa de infección de los ciudadanos.

Experto en comportamiento social: Esa es una gran noticia, especialmente cuando escucho que más personas comienzan a preguntarse si las grandes interrupciones en prácticamente todos los aspectos de su vida diaria valieron la pena. El ajuste a la fatiga realmente se está instalando.

Experto económico: es una gran noticia de hecho. Necesitamos levantar urgentemente el parón repentino de la actividad económica. El desempleo está en alza. De otra manera, incluso las empresas viables se enfrentan a quiebras. Y nuestros esfuerzos de ayuda no solo cuestan mucho, sino que son menos efectivos de lo que esperábamos debido a la necesidad de mejores canales de entrega. ¿Podemos comenzar a normalizar la actividad económica lo antes posible?

Experto en salud: ¡No tan rápido! Sí, lo estamos haciendo mejor, pero no estamos lejos del bosque. La inmunidad está al menos a un año de distancia, si no más, ya sea a través de una vacuna o inmunidad colectiva. Nuestra capacidad para tratar a los enfermos todavía se limita esencialmente a mantenerlos vivos y cómodos mientras luchan contra este virus peligroso. Todavía no tenemos tratamientos farmacológicos adecuados. Y no olvidemos la dificultad que tenemos para identificar los portadores asintomáticos del virus. Sin eso, ni siquiera podemos pensar en un seguimiento y rastreo efectivos. Si levantamos el distanciamiento social ahora, corremos el riesgo de una recaída peligrosa que abrumará nuestro sistema de salud.

Experto social: Wow, eso está bien dicho. También correríamos el riesgo de una pérdida general de confianza en el asesoramiento médico. El gobierno perdería credibilidad. Y el riesgo de disturbios sociales aumentaría.

Experto económico: Sí, pero si continuamos con la economía detenida, invitamos a multiplicar los problemas a corto y largo plazo. Nuestra economía, de hecho nuestra sociedad, no está preparada para el distanciamiento social. Estamos infligiendo un daño real que corre el riesgo de socavar no solo a esta generación sino también a las futuras. Mientras más tiempo mantengamos la economía detenida, más nos arriesgamos a convertir una recesión profunda y repentina, ya inevitable, en una crisis financiera y, con esa combinación, encaminarnos a una depresión de varios años.

Experto social: Tienes un punto allí. Ya estamos preocupados por el riesgo de violencia doméstica y una crisis de opioides más profunda.

Experto en salud: todos ustedes tienen puntos válidos. Pero cada día que ganamos es una gran victoria, y no solo en términos de aplanar la curva. También estamos conociendo mejor este terrible virus, ayudándonos en los esfuerzos para desarrollar mejores tratamientos y vacunas. Nuestras capacidades de prueba están aumentando, al igual que el suministro de equipos de protección personal, ventiladores y otros materiales cruciales.

Y no olvidemos lo que estamos aprendiendo de otros países que fueron afectados antes que nosotros, incluso en las pruebas y el seguimiento posterior a la crisis. El tiempo está a nuestro favor. Estamos viendo un enorme esfuerzo por parte de la industria privada, y no solo de la industria farmacéutica y tecnológica.

Experto social: ¿Seguimiento y prueba? ¿Te refieres a esta idea de un “pasaporte” que nos permitiría hacer funcionar una sociedad de múltiples vías, con un segmento "seguro" volviendo a participar en actividades normales y otro teniendo que esperar? Esto debe suceder después de que desarrollemos más aceptación del método intrusivo de otorgar y mantener el “pasaporte”, especialmente porque tendremos que hacer muchas pruebas aleatorias y difundir información confidencial de salud, no solo sobre el coronavirus sino también sobre condiciones preexistente.

Eso solo funciona si tenemos una aceptación amplia y, aún mejor, si hay un esfuerzo de abajo hacia arriba que podamos capitalizar. No somos China. Somos una democracia liberal con más respeto por la privacidad y los derechos individuales. Y también tenemos que ser honestos sobre la necesidad de abordar los prejuicios conscientes e inconscientes que tal selectividad pone de manifiesto, incluso si se basa en la salud.

Experto económico: ¿No podemos al menos comenzar con reaperturas parciales? La respuesta al riesgo inusual y la incertidumbre inquietante no es la parálisis. Hay riesgo en lo que hagamos. Optaría por abrir partes de la economía antes de que sea demasiado tarde para evitar que la cura sea peor que la enfermedad.

Experto en salud: Sí, hay riesgos e incertidumbres involucrados. Y eso es exactamente por qué no podemos permitirnos una recaída y el aumento de las infecciones y muertes que vendrían con eso.

Experto social: Y si reabrimos demasiado pronto, los hogares mismos pueden dudar en volver a participar en la vida normal. Eso derrotaría el punto de asumir los riesgos en primer lugar.

Ahora depende de usted, el tomador de decisiones. Lo mejor que pueden hacer estos tres expertos es ofrecerle alternativas y hacer explícitas las relaciones de costo-beneficio que vienen con ellas. Y esos están lejos de ser perfectos dado que todavía estamos operando en un contexto de niebla de guerra. Es probable que haya incógnitas desconocidas y, con eso, un alto riesgo de daños colaterales y consecuencias no deseadas, sea cual sea la decisión que tome.

Bueno, esto es parte de un momento que define una generación, y es su decisión. ¿Qué medida tomaría usted?

Mohamed A. El-Erian

Columnista de Bloomberg