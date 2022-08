El analfabetismo financiero es la ausencia de conocimientos y la falta de instrucción elemental que tienen las personas respecto a cómo funciona el sector financiero en su conjunto. Este problema involucra al 60% de la población peruana y es una limitante para la inclusión financiera.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, enero 2022), el 81% de 1900 agricultores encuestados, parecía no estar dispuesto a pedir dinero prestado a través de las plataformas Peer-to-peer (P2P) o mediante los bancos en línea porque no estaban familiarizados con el uso de las herramientas digitales o estaban preocupados por la seguridad que estas ofrecían. Es decir, por desconocimiento y falta de confianza se pueden perder oportunidades que ofrece no solo la banca, sino también las más de 140 fintech que funcionan en Perú y representan el 9% del PIB.

Es una gran oportunidad para que las fintech tomemos el liderazgo para cambiar esa realidad y permitir una mayor igualdad en las condiciones financieras, para tener peruanas y peruanos más informados, capaces de tomar mejores decisiones en torno a su capital.

Si bien el 50% de los peruanos de 18 años a más años ya se encuentra bancarizado (INEI, 2021), alrededor del 35% tiene una cuenta bancaria, pero no usa aplicaciones tecnológicas del banco para realizar sus transacciones, incluso en pandemia, ha asistido al local para hacer una transferencia. Vemos una oportunidad muy grande de construir una carretera financiera que facilite a empresas y personas el movimiento de dinero de la manera más eficiente posible.

Hay que considerar que las regulaciones deben ser lo suficientemente fuertes para proteger a los consumidores, y con la flexibilidad necesaria para promover la competencia de las fintech. La protección a la confianza y las reglas del mercado son importantes.

Si desde el sector privado y público, continuamos promoviendo la educación, conciencia e inclusión financiera, es probable que el 80% de la PEA (Población Económicamente Activa) que vive en la informalidad se reduzca. El contexto adverso que vive la economía es una gran oportunidad para aplicarla desde afuera hacia adentro. Sin duda, es un desafío al que todos apuntamos y que convenimos todas las fintech que participamos en el último Webcast “Desafíos Fintech en Chile y Perú”, organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.