La economía más grande del planeta, bajo el mandato del republicano Donald Trump, acaba de terminar de un zarpazo con el libre comercio de mercancías en el mundo al establecer a partir del 5 de abril aranceles diferenciados a más de 60 países.

El arancel mínimo que ha establecido Estados Unidos es de 10%, pero hay países, como Vietnam y Lesoto, cuyos productos tendrán que pagar un arancel de 46% y 50%, respectivamente. Hablando de los grandes bloques comerciales y las principales economías, los productos chinos pagarán un arancel de 34%, India 27%, Japón 24%, todos países de la Unión Europea pagarán un arancel de 20%, China, 34%, Japón 24%, India 27%. El Perú y otros países sudamericanos como Chile, Colombia y Brasil estarán sujetos al arancel mínimo de 10%.

Los efectos sobre la economía peruana de este shock arancelario de Trump deben analizarse en dos planos: el primero, cómo se afectará, en un efecto de primera vuelta, la actividad de los productos de exportación al mercado estadounidense; y el segundo, cuál será el impacto global en el comercio internacional y, en consecuencia, en la economía global, lo cual afectará en segunda vuelta al Perú.

Respecto al impacto directo, debemos tener en cuenta que Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante del Perú. Las exportaciones peruanas a dicho país alcanzaron los US$ 9,125 millones en el 2024, lo que equivale al 13% de nuestras exportaciones. En el caso de las exportaciones agroindustriales, el 36% tiene como destino Estados Unidos, y en el caso de las exportaciones textiles, el 66%.

En la actualidad, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Perú con Estados Unidos el 98% de las partidas exportadas puede ingresar a ese mercado sin pagar arancel, en tanto que el 2% restante tiene aranceles muy bajos de alrededor de dos y medio por ciento.

En consecuencia, el arancel básico de 10 % a las importaciones de mercancías producidas en el Perú significa un incremento absoluto en los precios domésticos de Estados Unidos, pero también un cambio en los precios relativos respecto a bienes similares producidos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Va a haber una caída en la capacidad de compra del consumidor estadounidense, pero, en términos relativos, en algunos casos podemos salir beneficiados o perjudicados.

Por ejemplo, en el caso de la palta, México y Perú son los dos primeros exportadores mundiales. México tendrá un arancel de 0% y Perú, uno de 10%. Lo mismo sucede con el espárrago. Pero España y Alemania, que también son exportadores importantes, tendrán un arancel de 20%. No descartemos a Estados Unidos, que produce espárragos. Brasil y Vietnam son exportadores de café. El segundo país será muy afectado con un arancel de 46%. Allí podría haber oportunidad para que el café peruano gane mercado.

En el caso de textiles, China, Vietnam e India son exportadores importantes. Estos países tendrán aranceles de 34%, 46% y 27% al ingresar al mercado de Estados Unidos. Los textiles peruanos, en cambio, tendrán un arancel de 10%.

En segundo lugar, los aranceles elevados afectarán el comercio global de las principales economías del mundo. El encarecimiento de los productos traerá consigo menor consumo, producción y empleo. Los principales bancos de inversión no descartan una recesión global. J.P. Morgan ha elevado la probabilidad de una recesión global de 40% a 60%.

Pero la historia no termina aquí. La probabilidad de ocurrencia de la recesión aumentará con la respuesta de las principales economías a las medidas de Trump, lo que se conoce como guerra comercial. Ya China ha anunciado en respuesta a las políticas de Trump un arancel de 34% a los productos norteamericanos.

Esta recesión, en caso de ocurrir, afectará al Perú a través de una caída de sus exportaciones.

Los aranceles de Trump y la amenaza de una recesión mundial ya están afectando a los mercados financieros. El S&P 500, un índice que mide los rendimientos de las 500 empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, se ha desplomado más del 15% en las últimas seis semanas. En cuanto a los commodities mineros que el Perú exporta, tenemos resultados mixtos: el precio del oro sigue sosteniéndose por encima de los US$ 3,000 la onza troy. En cambio, los futuros del cobre, que habían superado los US$ 5 la libra, han disminuido cerca de un 15%, a alrededor de US$ 4.40 la libra, todavía un buen precio para las exportaciones peruanas de minerales y para la recaudación fiscal.

Las políticas de Trump han roto el paradigma del libre comercio que propugnaba el consenso de Washington. Los Tratados de Libre Comercio (TLC), entre ellos el suscrito con el Perú, se han hecho añicos de manera unilateral. La economía más grande del mundo está volteando hacia el proteccionismo, como arma no solo de protección sino de negociación. Al inicio de su mandato Trump, bajo amenaza de elevar los aranceles a México y Canadá, logró acuerdos con estos países relacionados con la migración y con el control de la frontera para reducir el tráfico de fentanilo, una droga muy potente que causa la muerte. Ahora se utiliza los aranceles a los productos chinos como un instrumento de negociación para presionar la venta de Tik Tok, la red social cuya propiedad pertenece a una empresa tecnológica con sede en China. Esta red social tiene alrededor de dos mil millones de usuarios registrados en todo el mundo y aproximadamente 170 millones de usuarios activos en Estados Unidos.

El Perú es una economía pequeña y debe reaccionar con prudencia a esta política global de Trump. Existe consenso que la mejor forma de reaccionar es profundizar nuestra política de diversificación de mercados como se viene haciendo desde hace varios años. En lo inmediato la Cancillería ha pedido aclaraciones y revisiones. Veamos que nos pide Estados Unidos a cambio.