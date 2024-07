En la universidad, tenía un profesor de tesis que, con cierto tono marcial, siempre nos decía: “A mí no me paporretees, en concreto ¿qué quieres hacer?, ¿cómo lo vas a hacer? y ¿cuándo va a estar listo?”. Al escuchar el domingo a la presidenta Dina Boluarte intentar atarantar a su audiencia con ¡cinco horas de mensaje presidencial!, solo me preguntaba: ¿qué hubiese dicho el buen Ramos de la Flor al escuchar tanta paporreta junta y por tantas horas?

La presidenta nos llenó de cifras descontextualizadas, de promesas vacías y, para ser bastante claro, de un discurso de 79 páginas que sus asesores armaron como un Frankenstein y que ni ella misma se dio el tiempo de revisar previamente, como dejó en evidencia durante lo que ya se ha convertido en el discurso más largo y aburrido de la historia del Perú.

Pero no solo nos quiso aburrir y atarantar, también nos mintió. Cuando ya iba a cumplir la primera hora del mensaje, Boluarte leyó: “no hemos cesado en el ataque a la minería ilegal, que pone en grave peligro nuestra riqueza natural y biodiversidad”. El problema es que no solo no la han atacado, sino que han permitido y avalado la protección legal que ahora tiene este flagelo.

En marzo de este año, el Congreso aprobó un proyecto de ley que deroga el Decreto Legislativo 1607, el cual establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización. Esto ocurrió sin ninguna oposición del Ministerio de Energía y Minas y, menos, de la presidenta Boluarte. Hoy, la minería ilegal, esa que mata y contamina, tiene grandes aliados en la nueva Mesa Directiva del Congreso.

Luego, la presidenta se puso a ofrecer plata con dinero ajeno. No solo anunció el incremento del sueldo mínimo para el último trimestre del año, sino que aseguró que aumentará en S/100 el subsidio de Pensión 65, buscará incrementar la pensión de los jubilados de la ONP y, un incremento salarial para los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Más allá de que sí sean necesarios algunos incrementos, la gran pregunta es ¿cómo se va a financiar todo eso? Como bien recuerda Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s en esta edición, la sostenibilidad fiscal del país está al límite y “muy probablemente veremos un segundo año que no se va a cumplir la meta fiscal”.

Uno de los grandes anuncios fue la creación del Ministerio de la Infraestructura, que buscará fusionar las entidades ejecutoras de obras públicas de los ministerios para, según ha explicado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, tener una mejor supervisión, mayores eficiencias, menos corrupción y menos demora en los trámites.

Esto, junto con la propuesta de fusionar cuatro ministerios, quizá ha sido lo más importante e interesante del mensaje. Sin embargo, para que tenga éxito, también requerirá de una modernización de los procesos dentro de las entidades públicas. No basta cambiar un nombre o trasladar una oficina; se necesita un nivel de eficiencia del que hoy adolece el aparato público.

Porque de lo contrario, esos miles de millones de soles que anunció la presidenta Boluarte en trenes, hospitales o carreteras solo seguirán siendo parte de la paporreta presidencial y no obras que realmente mejoren la calidad de vida de los peruanos. Así que, no nos paporretee, presidenta.

SOBRE EL AUTOR Omar Mariluz Laguna Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.

