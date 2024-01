“La salud global está un poco fuera del radar en este momento”, dijo el martes en una entrevista en Bloomberg House en Davos. “Durante los próximos diez años, en los que el dinero será tan limitado, si queremos preocuparnos por el impacto climático, el gasto en salud debería aumentar, no disminuir”.

El lunes, la Fundación Bill & Melinda Gates, que copreside, anunció planes para gastar US$ 8,600 millones en tecnología y programas de atención médica en 2024, el presupuesto más grande que haya otorgado una organización sin fines de lucro. Eso incluye esfuerzos para desarrollar nuevas vacunas y suministros baratos para frenar la malaria, la polio y la mortalidad materna.

Gates pidió a los países donar el 0.7% de su producto bruto interno para ayudar.

El gasto en salud “no sólo tiene beneficios humanitarios”, sino que se traduce en ganancias económicas y ambientales, dijo Gates. “Cuando hacemos que el mundo sea saludable, logramos que el crecimiento de la población llegue a un estado estable”.

Junto con la salud, Gates ha respaldado a empresas de tecnología climática a través de su fondo Breakthrough Energy Ventures. Dijo que es “optimista” sobre el estado de la financiación climática, un campo que predice que estará “sobrealimentado” por la inteligencia artificial.

“Las empresas pueden ayudar con la visibilidad, con la innovación. Hay mucho que pueden hacer”, dijo Gates. “Pero con los US$ 130,000 millones en ayuda que se otorgan, no vamos a lograr que el sector privado o incluso la filantropía compensen las cifras allí. Los números no llegan”.

