El diputado opositor venezolano José Hernández reveló que el equipo de Nicolás Maduro intentó sobornarlo para votar en contra de Juan Guaidó en las recientes elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que ganó el diputado Luis Parra por falta de quórum.

“Me ofrecieron US$ 750 mil para torcer la voluntad popular y no apoyar al presidente Guaidó”, dijo el diputado Hernández a la periodista Beatriz Adrián.

Asimismo, el diputado de la oposición agregó que esta modalidad se aplicó a todos los diputados del Parlamento. “Esa era toda la mecánica y así lo hicieron los otros diputados que lamentablemente cayeron en esa traición”.

Hernández, quien se negó a aceptar el supuesto soborno, dio su apoyo a Guaidó en una sesión parlamentaria paralela posterior efectuada en la sede de un diario en la que resultó reelecto por 100 votos.

Diputado Jose Hernandez: Los dipitados que saltaron la talanquera junto al chavismo me ofrecieron una cantidad de dólares para torcer mi voluntad y no apoyar a Guaidó. “Lamentablemente unos cayeron” 👇🏻escuche cuanto le ofrecieron pic.twitter.com/Zd6agGZpjG — Beatriz Adrián (@Beadrian) January 6, 2020

Por otro lado, un video publicado en Twitter demuestra que el diputado Juan Pablo Guanipa reclama a otros de sus colegas el preciso momento en que reciben el supuesto soborno. Ellos se encontraban dentro de la sede parlamentaria.

“Qué tristeza me da. No te rías. Tienes que estar por dentro jodido. (...) Ningún ofensivo, la ofensa la estás haciendo tú a tus electores y te lo van a cobrar”, reclamó el diputado.

#MásTemprano "Qué tristeza me das tú. No te rías... La ofensa la estás haciendo tú a tus electores... Tú me das tristeza", le reclamó el diputado @JuanPGuanipa a uno de los parlamentarios que aceptó sobornos para votar en contra de la propuesta opositora. Reportó @vanessajgarcian pic.twitter.com/iIhGmaTurp — CNVE24 (@cnve24) January 6, 2020

Cabe recordar que, el diputado opositor rival de Juan Guaidó, Luis Parra, se autoproclamó este domingo presidente del la Asamblea Nacional de Venezuela, con apoyo del chavismo y sin la presencia de Guaidó en el Palacio Legislativo, lo que la oposición denunció como “un golpe de Estado parlamentario”.