Vacuna de Pfizer/BioNTech no está vinculada a muertes posteriores a la inyección, según regulador europeo El regulador europeo dijo en un comunicado que había examinado los fallecimientos de personas que habían recibido una inyección y concluyó que “los datos no mostraban relación con la vacuna y que estos casos no muestran que haya un problema de seguridad” con este fármaco.