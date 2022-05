Un martes de abril, treinta estudiantes de la Universidad de Duke se reunieron para una de sus últimas clases del año escolar. Pero, en lugar de prepararse para los exámenes finales, grabaron videos de TikTok.

Bienvenido a la universidad Gen Z.

La nueva generación de estrellas de las redes sociales es más joven que nunca y están convirtiendo su éxito en carreras lucrativas incluso antes de graduarse, ganando miles de dólares al mes. Las universidades están tomando nota y lanzando clases para ayudar a los estudiantes a cultivar sus marcas en línea. ¿La meta? Ofrecer cursos que ayuden a las universidades a mantenerse relevantes en un momento en que para algunos, una cuenta popular de TikTok es más valiosa que un título.

El curso de crédito completo de Duke, oficialmente llamado “Construyendo audiencias globales”, pero más conocido como “la clase TikTok”, enseña a los estudiantes universitarios en el campus de Durham, Carolina del Norte, cómo optimizar su presencia en las aplicaciones de redes sociales. Durante el semestre, los estudiantes de la clase del profesor Aaron Dinin ganaron colectivamente 145,000 seguidores y obtuvieron 80 millones de visitas para los videos que produjeron.

Natalia Hauser, estudiante de segundo año en la clase, tiene aproximadamente 227.000 seguidores, con alrededor de 12,000 ganados durante el semestre. Su cuenta de TikTok (@natisstyle) la ayuda a generar entre US$ 1,000 y US$ 7,000 al mes a través de asociaciones con marcas como Barnes & Noble, Macy’s, Canon y Pepsi. A veces, puede ganar hasta US$ 5,000 por una sola publicación.

Hauser, cuyos videos se centran principalmente en su rutina de belleza y moda, así como en su familia en Miami, dijo que la clase le enseñó a negociar con las marcas y a calcular cuánto podría cobrar por su trabajo.

“No creo que la gente entienda cuánto dinero hay en esta industria”, dijo Hauser. “Implica mucha negociación”.

Enseñando TikTok

Las clases enfocadas en redes sociales no son un concepto novedoso en las universidades de EE.UU. dado que plataformas como Twitter, YouTube e Instagram asumieron un papel central en la cultura de los influencers, los cursos de marketing digital y comunicaciones se convirtieron en una parte esencial de la educación universitaria para cualquier persona interesada en seguir ese camino.

Dinin, quien tiene un doctorado en Inglés y experiencia como emprendedor tecnológico, enseñaba marketing social para el Instituto de Innovación y Emprendimiento de Duke cuando se dio cuenta de cuántos estudiantes estaban creando algún tipo de contenido, por lo que decidió crear una clase en torno a eso.

Las habilidades para ganar dinero con una presencia en línea son ahora más demandadas que las relacionadas a cómo los deportistas pueden obtener ganancias de su nombre e imagen.

Junto con el curso de Duke, la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California y la Universidad de Virginia ofrecen programas similares. Las habilidades para ganar dinero con una presencia en línea son ahora más demandadas que las relacionadas a cómo los deportistas pueden obtener ganancias de su nombre e imagen.

No fue fácil para Dinin convencer a la administración de Duke para que ofreciera este tipo de clases. Para algunos en la escuela, las redes sociales parecían un fenómeno fugaz para los jóvenes. Pero Dinin lo ve como una nueva forma de comunicación y arte.

“Hay una sensación de las generaciones anteriores de que ser un influencer es este tipo de cosas superficiales de la Generación Z”, dijo Dinin. “Pero la realidad es que estas plataformas de medios son así como es el mundo. Hay muchas oportunidades empresariales y mucho alcance”.