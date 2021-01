Las democracias del mundo necesitan desesperadamente un enfoque coherente para tratar con China. Es el poder ascendente del siglo XXI, pero también una autocracia que desconfía del libre mercado y abusa de los derechos humanos. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran cuán ineficaz se ha vuelto la política occidental.

El 30 de diciembre, la Unión Europea (UE) acordó un pacto de inversión con China que aseguró ganancias exiguas y le dio a China un golpe diplomático. La UE lo hizo a pesar de las dudas del equipo de Joe Biden. La bolsa de valores de Nueva York prohibió las acciones de varias empresas chinas, solo para cambiar de opinión dos veces en unos pocos días. Hasta ahora, el Congreso no ha aprobado un proyecto de ley para proteger a los uigures del trabajo forzoso.

Mientras Occidente tropieza, China está ocupada tomando medidas enérgicas dentro de sus fronteras y expandiendo su influencia en el extranjero. El 6 de enero más de 50 activistas pro-democracia fueron arrestados en Hong Kong. En noviembre, China firmó un pacto comercial con 14 países asiáticos, incluidos aliados estadounidenses como Japón y Singapur. Sigue amenazando a Australia con su agresiva diplomacia y un embargo comercial parcial.

El patrón de asertividad china y desorden occidental se ha vuelto demasiado familiar. Todas las democracias están luchando por reconciliar los objetivos opuestos de hacer negocios con una economía enorme y vibrante, y proteger la seguridad nacional y los derechos humanos. La administración Trump criticó la complacencia occidental sobre el modelo estatal de China, pero luego detonó el sistema de comercio global sin proponer una alternativa.

Los países ricos no han actuado juntos, reduciendo su influencia. Los negociadores estadounidenses identificaron reformas estructurales que China debería promulgar y que otras potencias occidentales podrían haber apoyado, pero al final, el presidente Donald Trump ganó solo pequeñas concesiones en el acuerdo comercial de “fase uno” alcanzado con China en enero del 2020. La política occidental se ha convertido en una confusión de pactos, reprimendas, aranceles y prohibiciones ad hoc.

El sistema de reglas que ha sido la columna vertebral del comercio global durante décadas, con mercados de capital y de comercio abierto y sistemas legales imparciales, prosperó porque era predecible. Ya no.

China está explotando el desorden incluso cuando su economía se viene recuperando de la pandemia: el crecimiento interanual fue de 4.9% en el trimestre más reciente. Los gobernantes de Pekín esperan que la administración de Biden esté preocupada por los problemas de Estados Unidos en casa, sobre todo por el COVID-19.

Europa ha acogido con satisfacción el tono conciliador de Biden, pero le preocupa que sus políticas estén ligadas al proteccionismo, incluidas las cláusulas de “Compre productos estadounidenses” y la ambigüedad sobre si se eliminarán los aranceles.

Frente a una superpotencia introspectiva, la UE decidió acelerar su esfuerzo de larga data para llegar a un acuerdo de inversión con China. Sin embargo, cuando actúa de forma aislada, no tiene mucha influencia. El nuevo acuerdo incluye garantías sobre la intromisión del estado chino en la industria que serán difíciles de hacer cumplir y banalidades sobre derechos humanos que China ignorará.

¿Cómo sería una política coherente? Tiene que empezar reconociendo el poder de China. A diferencia de la Unión Soviética, China es demasiado grande e interconectada para contenerla. Representa el 18% del PBI mundial. Es el mayor socio comercial de mercancías para 64 países, incluida Alemania. La cuenta de Estados Unidos es solo de 38. Los mercados de capital chinos también se están volviendo importantes. Los extranjeros ahora poseen hasta el 10% de todos los bonos del gobierno. Sin embargo, a pesar del tamaño y la sofisticación de China, las relaciones seguirán divididas por la desconfianza.

Es difícil para los forasteros saber si las empresas privadas actúan de forma independiente del Partido Comunista. Y es imprudente confiar en las promesas del Gobierno chino, ya sea en los subsidios para la industria o en el estado de derecho en Hong Kong. El resultado es que en algunas áreas Occidente debería buscar confrontar a China (derechos humanos), mientras que en otras debería competir (la mayoría de las áreas de comercio) o cooperar (salud y cambio climático).

La enorme complejidad del comercio sin confianza amplifica la necesidad de que Occidente actúe al unísono para maximizar su influencia. Juntos, Estados Unidos, Europa y otras democracias todavía representan más de la mitad del PBI mundial. Para limitar el perímetro de las tensiones comerciales, deberían definir industrias sensibles, como tecnología y defensa.

En estas áreas, deberían someter la participación china en los mercados occidentales a un escrutinio y restricciones mucho más estrictos. En otras industrias, el comercio puede prosperar sin obstáculos. Las democracias deben elaborar un marco común para los derechos humanos, incluida la verificación de que las cadenas de suministro sean éticas y penalizar a las personas y empresas involucradas en abusos. Finalmente, cualquier nueva alianza para tratar con China debe tener reglas y cumplimientos predecibles. No se puede ejecutar desde la Casa Blanca sobre la marcha.

Incluso antes del desaire de Europa, esta era una tarea abrumadora para la administración entrante de Biden, a la par con la creación de la OTAN o el sistema de comercio mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y a diferencia de entonces, el prestigio de Estados Unidos ha sido maltratado. Sin embargo, la opinión pública del mundo rico ahora desconfía de China.

Trump no pudo lidiar con ello en parte debido a su incompetencia y desprecio por los aliados. Biden asumirá el cargo el 20 de enero en una ola de buena voluntad mundial. Debería ser posible crear una agrupación de democracias, por ejemplo, un G7 ampliado, que actuará sobre China. Todavía existe la posibilidad de reafirmar los valores de las sociedades abiertas y los mercados libres, pero no durará para siempre. Frente a una autocracia asertiva, el titubeo y la división no son suficientes.