Un anuncio de Cerebral, una startup de salud financiada con capital de riesgo, muestra a dos mujeres hablando por teléfono. “He estado buscando opciones de salud mental, pero no tengo seguro”, dice una. “Bueno, ¿has probado Cerebral?” va la respuesta. Otro, para Done, se relaciona con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Promete “atención personalizada para el TDAH” por US$ 79 al mes.

La pandemia fue más mortal para las personas mayores. Pero quizás fue más perjudicial para la salud mental de los jóvenes, atrapados en casa e incapaces de socializar. Los nuevos graduados tuvieron que comenzar trabajos a través de Zoom. El resultado, como era de esperar, fue un aumento en la demanda de tratamiento de salud mental.

Eso ha sucedido en todo el mundo. En Estados Unidos, también ha producido una notable respuesta del mercado. Las nuevas empresas están ofreciendo el tratamiento como un servicio de suscripción. En lugar de llamar a un médico y esperar semanas para una cita, obtiene un espacio para el mismo día, por video, a través de una aplicación de teléfono. Los medicamentos recetados se entregan por correo, empacados un poco como kits de comida elegantes.

Done fue iniciado por una ex diseñadora de Facebook, Ruthia He, y cuenta con el respaldo de varios inversores famosos. Cerebral está respaldado por SoftBank, un conglomerado japonés que ha invertido dinero en startups tecnológicas.

A algunos les preocupa que un acceso más amplio traiga controles más laxos. Mucha preocupación se centra en el manejo del TDAH, para el cual el tratamiento principal son los estimulantes. TDAH se caracteriza por una dificultad para concentrarse y completar tareas. Se diagnostica subjetivamente, por lo general en la infancia, aunque han aumentado los diagnósticos en adultos. Los estimulantes, de los cuales Adderall es la marca más conocida, contrarrestan los síntomas. Pero también son drogas adictivas, controladas por la Agencia Antidrogas (DEA).

Antes de la pandemia, un paciente necesitaba visitar a un médico en persona para obtener una receta. Pero esas reglas se levantaron para ayudar al distanciamiento social. Como resultado, los medicamentos ahora se pueden recetar después de una visita virtual.

Muchos médicos temen que las empresas respaldadas por capital de riesgo tengan fuertes incentivos para recetar en exceso. “Tomar estimulantes tiene todo tipo de costos”, dice Anna Lembke, psiquiatra de California. Al principio, los estimulantes casi siempre ayudan, dice, pero con el tiempo, la dependencia puede desarrollarse. Cuando las personas “tratan a los médicos como una máquina expendedora”, se crean las condiciones para la adicción, dice.

Incluso antes de la pandemia, quizás un tercio de los estimulantes se “desviaron” del uso médico estricto. Los estudiantes los usan para estudiar y divertirse. Las recetas aumentaron un 9.4% el año pasado, según IQVIA, una firma de datos médicos. En parte porque los niveles de fabricación están controlados por la DEA, que no ha elevado su cuota anual, el resultado es la escasez. Una encuesta de sus miembros realizada por la Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, publicada el 11 de agosto, encontró que el 64% tiene dificultades para obtener suficiente Adderall.

Puede que se avecine una represión. En abril, Cerebral fue demandado por Matthew Treube, exjefe de implementación de productos, quien alega que fue despedido después de objetar que la empresa “antepone las ganancias y el crecimiento antes que la seguridad del paciente de manera constante y, a veces, de manera notoria”.

Se animó a los empleados a prescribir estimulantes al 100% de los nuevos pacientes, dice. Cerebral dijo que las acusaciones son “sin fundamento”. En mayo, Insider, un sitio web, informó que la empresa estaba siendo investigada por la DEA. El jefe de Cerebral, Kyle Robertson, renunció y la firma dejó de recetar estimulantes después de que su socio farmacéutico lo suspendiera.

Otras firmas como Done continúan, pero no está claro si podrán continuar. Se espera que las reglas de la pandemia sobre la prescripción en línea se revisen en noviembre.

Sin embargo, según Craig Surman, profesor asociado de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard que se especializa en TDAH, es un equilibrio difícil de lograr. Idealmente, los médicos tendrían el tiempo y los recursos para realizar evaluaciones completas, interrogando no solo a los pacientes sino también a sus padres o parejas para confirmar el diagnóstico. Pero eso no es incompatible con la telesalud. Y muchas personas que sufren de TDAH probablemente aún no hayan sido diagnosticadas, dice. Entre el 1% y 2% de la población “se beneficiará de manera bastante significativa de los estimulantes”, considera.

En Gran Bretaña, la publicidad médica es ilegal y las reglas para diagnosticar el TDAH son más estrictas, pero allí también las recetas han aumentado en los últimos años. Incluso en Estados Unidos, el aumento de los diagnósticos es anterior a la pandemia. Una represión puede salvar a algunas personas de la adicción, pero podría dañar a otras.