Mundo







Salario mínimo mensual en Venezuela a ras de suelo: menos de un dólar Trece meses después de que el sueldo mínimo legal tocara suelo al ubicarse en US$ 2 mensuales, el empobrecimiento del país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo ha demostrado que no conoce límites y que no se detendrá en el corto plazo.