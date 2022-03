Rusia dispone de una lista de 40,000 combatientes del ejército sirio y milicias aliadas listos para incorporarse a su operación militar en Ucrania, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

Señaló que oficiales rusos en coordinación con militares sirios y milicias aliadas, instalaron oficinas de registro en áreas controladas por el gobierno.

La revelación surgió una semana después de que el Kremlin dijera que los voluntarios, incluidos los de Siria, serán admitidos para combatir junto al ejército ruso en Ucrania.

“Más de 40,000 sirios se han inscrito para combatir junto a Rusia en Ucrania”, afirmó Rami Abdel Rahman, jefe del observatorio con sede en Londres, que cuenta con una amplia red de fuentes en Siria.

Moscú busca a sirios con experiencia de combate en los 11 años de guerra civil en Siria para apuntalar la invasión a Ucrania, iniciada el 24 de febrero.

Los oficiales rusos enviados a Siria para apoyar a Damasco han dado su visto bueno a 22,000 de los inscritos, señaló Abdel Rahman.

Algunos de ellos salieron de unidades del ejército o de grupos milicianos progobierno con experiencia en combate urbano y entrenados por Moscú.

Rusia les prometió un salario mensual de US$ 1,100 para combatir en Ucrania, muy por encima de sus sueldos de entre US$ 15 y US$ 35, informó el observatorio. También les ofreció una compensación de US$ 7,700 si resultan heridos y sus familias recibirán US$ 16,500 si mueren en combate.

Otros 18,000 hombres se registraron con el gobernante partido Baas y serán evaluados por el Wagner Group, un contratista militar ruso, señaló el organismo de monitoreo.

Indicó que hasta ahora no tiene confirmación de que los reclutas sirios hayan partido a Ucrania.

Un representante del gobierno sirio negó el reclutamiento reportado por el observatorio.

“Hasta ahora no se han anotado nombres, ningún soldado se ha registrado ni nadie ha viajado a Rusia para combatir en Ucrania”, declaró Omar Rahmoun, del Comité Nacional de Reconciliación.