La ceremonia no es, sin embargo, el momento en que Carlos se convierte en rey. Eso sucedió automáticamente tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. A pesar de esto, los historiadores consideran la coronación como una “piedra fundamental del Estado británico” debido a su propósito social y político. “No es un espectáculo vacío”, escribe Roy Strong, historiador del arte y autor del libro Coronation. A history of the British Monarchy.

“El Reino Unido tiene una forma particular de Constitución en la que Iglesia y Estado están vinculados”, dice Bob Morris, miembro de la Unidad de Constitución del University College London. “La Coronación celebra este proyecto conjunto de Gobierno entre el ejecutivo secular del Estado y la Iglesia de Inglaterra, de la cual el rey es la cabeza”. La monarquía del Reino Unido es la única en Europa que todavía tiene un elemento religioso en su coronación.

La Coronación de este año será significativamente más pequeña que la anterior, con alrededor de 2,200 invitados. “Habrá una reducción heroica, si no brutal”, dice Morris. A la ceremonia de su madre en 1953, asistieron 8,250 personas, lo que requirió la colocación de andamios especiales en la Abadía de Westminster y asientos de 11 niveles de altura en el recinto. “Reducir la coronación a 2,200 personas dice algo sobre la relevancia de Gran Bretaña en estos días. El lugar de Gran Bretaña en el mundo ha cambiado y es una tontería pretender lo contrario”.

Se prevé que el evento sea mucho más corto también. “La coronación de Isabel tomó casi tres horas, y deberíamos esperar algo más cercano a una hora y media para Carlos”.

¿Cuándo es la coronación del rey Carlos III?

La coronación se llevará a cabo el 6 de mayo de 2023. El servicio en la Abadía de Westminster comenzará a las 11 a.m. hora local.

Además, está previsto un día festivo para la coronación el 8 de mayo de 2023.

¿Qué está pasando en la coronación?

La Familia Real aún no ha publicado el orden oficial del servicio, pero sí sabemos que el día comienza con la Procesión del Rey desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster.

Una vez dentro, es probable que el evento comience con el reconocimiento del nuevo monarca, en el que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, presentará al nuevo rey y los invitará a decir la célebre frase: “God save the King Charles (Dios salve al rey Carlos)”.

Foto: Bloomberg

Comunión y Unción

El clímax de la ceremonia consistirá en Carlos recibiendo la Sagrada Comunión y siendo ungido con aceite, una tradición que se remonta al Antiguo Testamento, y que simboliza la bendición divina sobre el monarca. Es probable que estos elementos cruciales no sean televisados ese día.

El aceite utilizado en 1953 contenía glándulas de gato civeta y revestimiento del estómago de ballena, una receta que data de la coronación de Carlos I en 1626. El rey Carlos III rompió con esta tradición y decidió utilizar aceite de aceitunas cosechadas en dos olivares en el Monte de los Olivos, prensado en las afueras de Belén en Cisjordania.

El aceite ha sido perfumado con aceites esenciales — sésamo, rosa, jazmín, canela, neroli, benjuí y ámbar —además de azahar.

Coronación, investidura, entronización y homenaje

Después de que el rey Carlos III sea “investido” con sus insignias, que incluyen espuelas, una túnica, un orbe, un anillo y el cetro, que está compuesto por una vara de oro con un diamante gigante, será coronado por el arzobispo. Vistiendo sus insignias, se levantará de la silla de la coronación y subirá para sentarse en su trono.

Tradicionalmente, es en este punto en el que los miembros de la aristocracia rinden homenaje al nuevo rey jurándole lealtad, colocando sus manos sobre sus rodillas, tocando la corona y besando su mano derecha. “Veo muy probable que reduzcan considerablemente el homenaje debido a la reducción del número de pares hereditarios en la Cámara de los Lores”, dice Morris.

Foto: Bloomberg

¿Cuál será la ruta de la coronación?

Carlos y Camila partirán del Palacio de Buckingham en la carroza del Jubileo de Diamante hacia la Procesión del Rey, que recorrerá una ruta relativamente directa desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster.

Luego, de regreso al Palacio de Buckingham, será una procesión más grande a la que se unirán miles de miembros de las Fuerzas Armadas.

La ruta incluye Parliament Square, Whitehall, Trafalgar Square, Horse Guards Parade y el Mall. En el palacio, los miembros de la familia se unirán a Carlos y Camila en el balcón para concluir los eventos del día. Cabe resaltar que a la coronación asistirá el príncipe Harry, pero no Meghan Markle.

¿Cuál es la historia del pollo de coronación?

El pollo de la coronación es un plato de pollo escalfado con una salsa cremosa especiada que fue creado por los chefs de la escuela Le Cordon Bleu en Londres para conmemorar la coronación de la reina Isabel II. Este año el Rey Carlos III y Camila seleccionaron una receta de “Quiche de la Coronación” en conmemoración a los almuerzos que se realizarán en todo el país con motivo del día.

