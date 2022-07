Representantes del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, solicitaron en la víspera (miércoles) en una reunión con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, que se renegocie el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado hace diez años por los dos países.

“Solicité al gobierno americano renegociar el TLC, ya que sectores como confecciones, agricultores entre otros, no se han visto beneficiados; por ello urge renegociarlo”, escribió en su cuenta de Twitter el senador liberal Luis Fernando Velasco, representante de Petro en esa reunión de transición en la que también se trató la agenda de paz.

Petro asumirá el próximo 7 de agosto en sustitución del presidente Iván Duque y será el primer mandatario de izquierda en el país.

Por parte del gobierno estadounidense estuvieron en la reunión varios diplomáticos encabezados por el embajador encargado, Francisco Palmieri.

“Sentimos que hubo elementos del Tratado de Libre Comercio que no se negociaron bien, particularmente yo no voté el TLC con Estados Unidos y hemos visto sectores fuertemente golpeados”, dijo Velasco.

A manera de ejemplo, dijo que al sector de las confecciones le fue mejor con el ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga) que con el TLC.

“Hemos perdido unas oportunidades de mercado gigantescas y ellos (los funcionarios de EE.UU.) nos respondieron de una manera muy abierta diciendo que hay un mecanismo para revisar esos problemas del Tratado de Libre Comercio”, aseguró Velasco.

Cifras del TLC

El pasado 15 de mayo, cuando se celebraron los diez años de la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) destacó que ese instrumento ha permitido incrementar el comercio entre los dos países.

Al desglosar las cifras recordó que el 60% de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos en el 2021 fueron productos no minero energéticos, equivalentes a US$ 6,577 millones frente a US$ 4,382 millones del sector minero energético.

Igualmente, 11,497 productos colombianos tienen hoy acceso con arancel cero a Estados Unidos gracias al TLC, mientras que diez años atrás eran 5,500.

Además, en los últimos diez años, Estados Unidos ha sido el principal inversionista extranjero en el país con recursos por US$ 22,384.6 millones que equivalen al 17.4% de toda la inversión extranjera directa que ha recibido el país en este tiempo.

Esas inversiones han impulsado sectores como minería, manufactura, sistema financiero, servicios profesionales, científicos y técnicos; comercio al por mayor; sistema de información; productos eléctricos y computadores; y equipos eléctricos y sus accesorios.

Las cerca de 450 empresas de Estados Unidos que hay en Colombia generan alrededor de 107,000 empleos entre directos e indirectos.

Además, cerca del 70% de las importaciones desde Estados Unidos son bienes que no se producen en Colombia y que, en su mayoría, entran a formar parte de las cadenas productivas locales para transformarse en productos que se venderán en el país o para exportación.

Por cuenta del TCL hoy son 101 los productos agrícolas colombianos admitidos en Estados Unidos.