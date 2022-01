¿Has oído hablar de la flurona? Es una palabra muy rara que se viene multiplicando en las búsquedas en Internet y que ha activado las alarmas en varios países del mundo, que atraviesa una nueva crisis con la pandemia. ¿Quieres saber de qué se trata?, atento a la nota.

El gobierno de Israel anunció, casi al finalizar el 2021, que detectó su primer caso de flurona en una embarazada de 30 años; y otros países también han dado a conocer estos casos, pero de qué quiere decir esta extraña palabra.

¿QUÉ ES LA FLURONA?

La flurona es una infección simultánea de COVID-19 y gripe. El término Flurona es la unión entre flu, gripe en inglés y rona, contracción del coronavirus. No es un nombre científico pero la palabra fue creada el pasado 30 de diciembre por un diario israelí, Ynet, que denunciaba una mujer gestante, que no estaba vacunada contra el Sars-CoV-2 ni contra la influenza, y que había contraído los dos virus al mismo tiempo.

¿TENER GRIPE Y EL COVID A LA VEZ, ES MÁS GRAVE?

No se sabe. De momento, no está claro si la doble infección puede causar una enfermedad más grave y cómo los dos agentes virales interactúan entre sí, aunque generalmente un patógeno prevalece sobre el otro. Sin embargo, es probable que una coinfección en un paciente frágil pueda tener un curso más complejo ya que coexisten dos acciones inflamatorias que pueden ocasionar incluso importantes problemas respiratorios.

¿UNA COINFECCIÓN ES ALGO INUSUAL?

No, en las pandemias de gripe las coinfecciones bacterianas son una de las principales causas de mortalidad, pero son menos comunes entre los positivos en Sars-CoV-2, tanto que no se recomienda el uso rutinario de antibióticos para tratar la infección por COVID-19. También se han documentado coinfecciones entre el SARS-CoV2 y otros virus respiratorios, incluidos rinovirus, enterovirus, gripe y otros coronavirus del resfriado circulantes desde el inicio de la pandemia. El primer trabajo que documenta las coinfecciones entre la gripe y el coronavirus fue publicado por investigadores chinos en The Lancet el 25 de marzo de 2020. Se trató de nueve casos registrados.

¿PUEDE UN RESFRIADO AFECTAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ANTÍGENOS?

Los resultados se pueden afectar solo si se realizan mal. La prueba antígena, al igual que la molecular, por ello, debe ser elaborada por un especialista.

¿ES POSIBLE DIFERENCIAR LOS SÍNTOMAS DE LA GRIPE Y DEL COVID?

No. La única forma de saber distinguir el Covid de la gripe es hacer un diagnóstico diferencial con un hisopado diferenciado. Hay que mencionar que la gripe, por lo general, comienza de forma abrupta, con fiebre alta y al menos un síntoma sistémico (por ejemplo, fatiga, dolores musculares) y un síntoma respiratorio (como tos, congestión nasal). Los síntomas de COVID-19 son más variados pero, en cualquier caso, todos se superponen con los trastornos estacionales. Con la variante ómicron los síntomas parecen más leves al menos entre la población vacunada y prevalecen el dolor de garganta, el resfriado y la secreción nasal. La pérdida del gusto y el olfato ya no son frecuentes.

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS DE LA FLURONA?

Para limitar el riesgo de contraer la flurona, los especialistas recomiendan la vacuna contra la gripe y la COVID-19. Si bien el riesgo de contagio siempre es latente, con las inmunizaciones se mitiga el riesgo de contraer una enfermedad grave.

La vacunación es importante para combatir la infección (Frederic J. BROWN / AFP).

¿QUÉ PAÍSES HAN REPORTADO CASOS DE FLURONA?

Los casos por flurona se dieron a conocer por primera vez en Estados Unidos al inicio de la pandemia de COVID-19. Israel detectó su primer caso en los últimos días del 2021 y en España, específicamente en Cataluña, también fue identificada esta enfermedad.