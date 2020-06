Por Sarah Halzack

Cuando líderes estatales y locales en EE.UU. comenzaron a implementar medidas de confinamiento para limitar la propagación del nuevo coronavirus, a mediados de marzo, los supermercados y las grandes tiendas quedaron con sus estantes vacíos a causa de las compras de consumidores que se preparaban para permanecer en casa.

Cuando ya llevamos varios meses en esta nueva realidad de la era pandémica, vemos la fase de las compras de pánico ya pasó y los compradores reportan cierta mejora en cuanto a lo que han podido encontrar en las tiendas frente a esos primeros días.

Encuestas recientes de NPD Group revelaron que 37% de los compradores se había encontrado con falta de mercadería al momento de comprar alimentos en el mes de mayo, lo que se compara con el 48% que dijo lo mismo para el mes de abril.

Pero solo basta con ir a su supermercado local o intentar llenar su carrito digital de comestibles para darse cuenta de que la situación de falta de inventario no ha vuelto a los patrones previos a la pandemia. Entonces, ¿qué está pasando? Eso varía de un producto a otro, pero estas son algunas de las razones por las que aún podría tener que sustituir o prescindir de algunos de sus productos:

Dislocación de la demanda:

Es lo que yo llamo el Problema del Papel Higiénico , porque es el “elemento difícil de encontrar” que se usa con más frecuencia para ilustrar este impacto particular en el ecosistema de los productos de consumo. Antes de la pandemia, las personas usaban el baño en todo tipo de lugares: en casa, oficinas, escuelas y restaurantes.

Ahora, sin embargo, las gente lo usa principalmente en casa, lo que significa que el llamado papel higiénico al por menor, el que compra en la tienda de comestibles, se hace necesario en mayores cantidades en casa, mientras que los rollos gigantes que se utilizan en las oficinas o los estadios ahora se necesitan en cantidades más pequeñas.

Simplemente les está tomando tiempo a los fabricantes y minoristas adaptarse a un mundo donde las personas pasan menos tiempo en espacios comerciales e institucionales y más tiempo en casa.

Esta es la razón por la cual, por ejemplo, es posible que no haya encontrado pastas, arroz o frijoles: las personas están comiendo más en casa y la cadena de suministro que abastece esos productos al por mayor a restaurantes, cafeterías y hoteles no puede de cambiar de un minuto a otro el tamaño de sus embalajes y establecer relaciones con los minoristas.

Aumento de las compras centralizadas:

Si está tratando de practicar el distanciamiento social, es probable que desee realizar sus compras en el menor número de viajes posible. Para muchas personas, eso significa saltarse los viajes para reabastecerse de solo ciertos productos y comprar en un supermercado o una tienda grande cosas que podrían haber comprado anteriormente en otro lugar.

Jim Hertel, consultor de la industria de comestibles de Inmar Intelligence, dice que artículos que con frecuencia se compran en farmacias -por ejemplo, medicamentos de venta libre o cosméticos- a menudo terminan siendo grandes compras. Es posible que minoristas y fabricantes aún no se hayan dado cuenta de este cambio de comportamiento, dejando ese tipo de producto sin inventario en ciertos lugares.

Nuevos hábitos de consumo:

Las medidas de confinamiento y las consecuencias económicas asociadas han cambiado las decisiones de compra de varias pequeñas formas que se suman a un gran cambio para los minoristas de alimentos. Tal vez ha empezado a preparar su propio pan para matar el tiempo. Tal vez solía comer ensaladas de kale para el almuerzo y ahora está comiendo comida más simple, como los Kraft Macaroni & Cheese, porque se mantiene en su despensa durante mucho tiempo y usted no quiere poner un pie en una tienda.

Tal vez haya perdido su trabajo y haya cambiado a marcas más baratas para ahorrar dinero. Todo esto hace que el trabajo de un mercaderista sea extremadamente difícil, y es posible que no siempre tomen las decisiones correctas al momento de hacer sus pedidos, especialmente a corto plazo. Con el tiempo, la industria alimentaria tendrá que dilucidar cuáles de estos cambios son una moda y cuáles llegaron para quedarse.

Por ejemplo, David Portalatin, analista de la industria alimentaria de NPD, espera que los patrones de compras durante la pandemia impulsen una demanda duradera de comidas y alimentos congelados, que coinciden con la preferencia reciente por ingredientes simples, pero ofrecen conveniencia y pueden almacenarse durante mucho tiempo.

Problemas de abastecimiento:

El COVID-19 ha arrasado las plantas de procesamiento de carne en Estados Unidos, que cerraron temporalmente algunas líneas de producción y contribuyeron a la escasez de carne en los estantes de las tiendas. Recientes brotes en algunas de estas plantas generan preocupación de que ciertos productos agrícolas y ganaderos también puedan terminar escaseando en varias ocasiones.

Afortunadamente, es poco probable que problemas similares afecten los niveles de abastecimiento de muchos tipos de alimentos envasados. Expertos con los que hablé dijeron que la fabricación de alimentos, como el llenado de botellas de bebidas gaseosas, está tan automatizada -y, por lo tanto, requiere poca gente- que no es difícil mantener esas líneas de producción mientras se adhieren a las medidas de distanciamiento social.

Las situaciones de falta de productos son una experiencia frustrante y representan una venta perdida, por lo que la industria tiene un fuerte incentivo para solucionar estos problemas rápidamente. Algunos de los principales actores -Walmart Inc., Target Corp. y Kroger Co.- pueden tener más facilidad para hacerlo, ya que su escala les otorga un poder particular con los proveedores.

Walmart y Target tienen el beneficio adicional de ser oasis para clientes que tienen una mentalidad de compra centralizada, lo que solo puede fortalecer aún más la participación de mercado de los grandes actores en la era del COVID-19. Para los compradores, es bueno saber que es poco probable que estas alteraciones duren demasiado. Pero para tiendas grandes y pequeñas, significa hacer los ajustes necesarios antes que los rivales.