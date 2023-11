El Ayuntamiento de París presentó este miércoles las líneas principales de su plan contra el cambio climático e incluyó dos nuevos impuestos para financiarlo: uno para los clientes de los hoteles de lujo y otro inspirada en el de Barcelona para el comercio por internet (la llamada ‘tasa Amazon’).

En la presentación de estas líneas generales en favor del clima, que deben de ser votadas definitivamente en el primer trimestre de 2024 en el pleno municipal, la alcaldía de la socialista Anne Hidalgo reconoció inspirarse en la medida de Barcelona.

La ‘tasa Amazon’, aplicada en la ciudad española desde marzo 2023, grava a las empresas implicadas en el reparto de mercancías compradas por internet y entregadas en la ciudad.

“Esta medida tendría un impacto positivo en la recaudación de la ciudad. Por ejemplo, un impuesto de un euro gravado a cada envío entregado de manera exprés (de 24 a 48 horas) permitiría recaudar US$ 195 millones al año en París”, calcula el Consistorio, que quiere tasar a las compañías con más de un millón de euros anuales de ingresos.

El Ayuntamiento parisino considera que el sistema de entrega rápida por internet crea congestión urbana y genera contaminación acústica y del aire, debido al elevado número de motos o camionetas necesarias.

Además, cree que poner un freno a este tipo de entregas servirá para combatir el empleo precario que genera el sector.

El Consistorio de París, liderado por un gabinete socialista aliado a los comunistas y a los verdes, quiere también elevar la tasa de estancia en los hoteles de alta gama.

La idea es instaurar un gravamen especial a los clientes que se queden en un hotel de 5 estrellas o superior, equivalente al 5% del coste de una noche.

Actualmente, este impuesto por noche y persona es fijo, de US$ 4,08 para un 5 estrellas y de US$ 5,44 para uno de categoría “palace”.

Con la eventual puesta en marcha del tributo del 5%, que aún no fue explicado al detalle por el equipo municipal, un huésped de un hotel de lujo podría llegar a desembolsar en torno a US$ 21,76, teniendo en cuenta que el precio medio en un 5 estrellas de París es de algo menos de US$ 435.

De entre las medidas anunciadas hoy por Hidalgo, destacan las dedicadas a la peatonalización de la cuidad, transformando 60,000 plazas de aparcamiento para convertirlas en 100 hectáreas para zonas exclusivas para los peatones.

Para 2030, París se marcó como objetivo reducir el 50% de las emisiones de gases contaminantes , hasta llegar a la neutralidad carbono en 2050.

En ese sentido, confirmó la polémica reforma de la autopista de circunvalación de la ciudad (conocida como ‘Le Périphérique’) dedicando una vía para los transportes públicos y los privados que compartan vehículo, al tiempo que rebajará la velocidad máxima en esta congestionada vía hasta los 50 km/h.