Los operadores de divisas se preparan para abandonar la tasa de cambio local de Rusia del rublo en algunas transacciones, una señal de la creciente división entre el mercado de divisas nacional del país y el internacional desde el estallido de la guerra en Ucrania.

La Asociación de Comercio para los Mercados Emergentes (EMTA, por sus siglas en inglés) recomienda que, a partir del 6 de junio, los operadores utilicen los datos de precios de WM/Refinitiv como la principal opción de tasa de liquidación para algunos contratos de derivados, según un comunicado del 20 de abril. Eso podría representar un alivio para los operadores que habían cuestionado la confiabilidad de la tasa de cambio del rublo desde que Rusia fue objeto de amplias sanciones y se le impusieron controles de capital tras la invasión.

El cambio previsto actualizará, a menos que se acuerde lo contrario, las condiciones de la plantilla de la EMTA, que actúan como base recomendada para los contratos a plazo de divisas no entregables en rublos, las opciones sobre divisas y las transacciones cruzadas de divisas. La plantilla seguirá ofreciendo un precio de referencia alternativo vinculado a la tasa de cambio de la Bolsa de Moscú.

Antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los operadores tenían pocos reparos en utilizar la tasa de cambio nacional, dada la estrecha relación que existía entre esta y las utilizadas en centros bancarios extranjeros como Londres. Pero en los meses transcurridos desde que estalló la guerra, algunos han dicho que la tasa de cambio local está siendo inflada por los controles de capital, y que la moneda ha repuntado abruptamente desde las fuertes pérdidas registradas en las primeras semanas del conflicto.

La posibilidad de que las tasas internas y externas diverjan quedó demostrada tras la invasión de Rusia, cuando la tasa de Moscú difería notablemente de las que se cotizaban en el extranjero mientras la moneda se hundía. Aunque desde entonces se han acercado más, sigue habiendo una diferencia: el rublo se cotizó a 69,4 por dólar en la bolsa local y a 67,9 por dólar en la exterior el 6 de mayo, según datos de Refinitiv.

Los contratos no entregables son aquellos que no se liquidan en la moneda local, que a menudo no es convertible, sino en monedas como el dólar. El pago es la diferencia entre la tasa a plazo pactada y la tasa de referencia el día del vencimiento.

“Esta práctica de mercado es solo una recomendación, destinada a promover y mejorar la eficiencia del mercado, y no es vinculante”, escribió la EMTA en el comunicado del 20 de abril. La EMTA no quiso hacer comentarios adicionales.

Aunque las prácticas de mercado recomendadas por la EMTA no son vinculantes, entre sus miembros se encuentran importantes bancos internacionales como Barclays Plc, Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. Como tales, se convierten fácilmente en la norma de los mercados.