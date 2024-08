Lola Castro, directora regional para Latinoamérica del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU reconoció este jueves a la región como una de las zonas “que más trabaja” en este modelo de transferencia social a la infancia y la alimentación a niños en el ámbito escolar.

Con motivo de la celebración en México del X Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, que comenzó el pasado martes y culmina este jueves, la directora regional habló en una entrevista con EFE sobre los principales retos regionales en materia de alimentación.

“En esta región (Latinoamérica) tenemos aproximadamente 80 millones de niños que reciben alimentación escolar, es una de las regiones del mundo que más trabaja este modelo de transferencia social a la infancia”, afirmó Castro.

El dato, aunque positivo, es llamativo en un territorio donde todavía el 11,5 % de menores de edad presentan retraso en el crecimiento ante la mala alimentación, ahondó la directora.

“La desnutrición crónica empieza desde la gestación, cuando una madre está embarazada, si come poco, la niña o niño va salir ya desnutrido”, señaló Castro, quien aclaró que esta condición solo puede solucionarse en los primeros 1.000 días de vida.

Aún así, la importancia de alimentar a estudiantes en el colegio es fundamental, comentó la funcionaria del PMA, pues “mantiene a los niños en la escuela”.

“Un niño que no ha comido en la mañana no se puede concentrar, está preocupado por su estómago y no le entra nada de información, entonces no hay educación realmente”, dijo Castro de la importancia de un programa de alimentación escolar para el funcionamiento del sistema educativo, sobre todo en entornos de vulnerabilidad.

Obesidad y sobrepeso en la región

Pese a la desnutrición, desde el año 2000 hasta la actualidad se ha registrado en Latinoamérica un gran aumento en la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, condición que afecta a casi 50 millones de niños y adolescentes en la región.

“Personas que tienen bajo peso al nacer pueden luego tener sobrepeso por llevar una dieta errada, muy cargada en azúcar y productos ultra procesados”, explicó Castro.

Como apunta la directora, 4.6 dólares es el costo medio diario de una dieta variada y saludable en Latinoamérica, algo a lo que muchas personas no llegan, menos con el problema inflacionario experimentado tras la pandemia por covid-19 y la guerra de Ucrania.

“América Latina es la región que más sobrepeso y obesidad tiene en el mundo, tenemos una contradicción, desnutrición junto con el sobrepeso viviendo en una misma familia”, expresó Castro.

En este sentido la representante del PMA ve muy positivas algunas iniciativas en México, como el etiquetado de alimentos.

“Es uno de los pocos países de la región que ha conseguido marcar los productos ultra procesados, algo que no sucede en otras partes porque hay gran oposición del sector privado”, aclaró Castro.