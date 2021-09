El Premio Nobel de Economía, Paul Romer, dijo que cuando la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, era jefa ejecutiva del Banco Mundial (BM), orquestó un “blanqueo” relacionado con el principal informe económico de esa entidad.

Romer manifestó que hubo “falta de integridad” entre los directivos del Banco Mundial, incluyendo a Georgieva.

Horas antes el BM había ordenado la inmediata discontinuación de su informe “Doing Business” luego que una comisión independiente solicitada por la directiva de la entidad, encontró irregularidades en las ediciones del 2018 y 2020 y concluyó que Georgieva presionó para hacer alteraciones a fin de evitar enojos de China.

Romer dijo que durante su época en el BM no advirtió que Georgieva presionara a su personal sobre China. Empero afirmó: “Tenía algunas sospechas de que podrían estar ocurriendo cosas como esas”.

Romer renunció a su cargo de economista jefe del banco en enero del 2018 luego de expresar públicamente su preocupación por cambios metodológicos “arbitrarios” que alteraron drásticamente las calificaciones de varios países, especialmente Chile.

Dijo que esos cambios bajaron la calificación de Chile durante el gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet pero luego la nota subió durante el gobierno de su sucesor, el conservador Sebastián Piñera.

“Cuando planteé estas cuestiones, Kristalina armó un encubrimiento, un blanqueo. Yo le reportaba a personas que carecían de integridad. Era intolerable”, enfatizó.

Romer indicó que Georgieva trabajaba muy de cerca con Simeon Djankov, quien se ocupaba de tareas de auditoría del documento.

Djankov, un ex ministro de Finanzas de Bulgaria, había vuelto al banco tras participar en el gobierno y fue el creador del informe “Doing Business”.

La investigación encontró no solo que Georgieva, sino también Djankov y el entonces presidente del banco Jim Kim, presionaban para que el informe favoreciera a China.

Georgieva cuestionó los hallazgos.

El banco divulgó las conclusiones de la firma de abogados WilmerHale que citaron un “tóxico ambiente” para el personal.

Ese informe fue particularmente condenatorio de las acciones de Djankov. Indicó que Djankov le dijo al personal que tenía amigos en la junta de ética que le revelarían si se presentaban denuncias en su contra.

Djankov se fue del banco en marzo del 2020 y el personal reportó los problemas tres meses después. “El tipo de intimidación que describe el informe era real”, indicó Romer.

“Finalmente no me sentí cómodo con seguir reportando a Kristalina. Así que hice públicas mis acusaciones, sólo como una forma de que me despidieran”, declaró.

El FMI declinó comentar las acusaciones de Romer.