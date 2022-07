La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo anunció que ha alcanzado un acuerdo para adquirir la totalidad del estudio de animación Dynamo Pictures, especializado en gráficos generados por ordenador (CG).

“Nintendo ha decidido adquirir el 100% de las acciones en circulación (excluyendo la autocartera) de Dynamo Pictures y hacerla una subsidiaria de propiedad absoluta para fortalecer la estructura de planificación y producción de contenido visual en el grupo”, explicó la compañía en un comunicado.

Está previsto que la operación, cuyo valor no se ha revelado, quede cerrada para el 3 de octubre de este año.

Una vez concluida la adquisición, Dynamo Pictures pasará a llamarse Nintendo Pictures Co. y se centrará “en el desarrollo de contenido visual utilizando IPs (propiedad intelectual) de Nintendo”, añadió.

Dynamo Pictures es un estudio de animación con sede en Tokio y unos cien trabajadores que surgió en marzo del 2011 tras escindirse de una productora fundada en 1991 en la que trabajó su presidente y CEO, Hiroshi Hirokawa.

Entre los trabajos en los que ha participado se encuentran la pionera película en 3D de Studio Ghibli,”Earwig and the Witch” (Earwig y la bruja, 2020), o la segunda temporada de la serie “Ghost in the Shell: SAC 2045″ de la plataforma Netflix.

En lo que a videojuegos respecta, Dynamo Pictures fue la responsable de la captura de movimientos y facial para el título “NieR Replicant ver.1.22474487139...”, de Square Enix, y desarrolló la experiencia de realidad virtual (VR) “Biohazard/Resident Evil Walkthrough The Fear” de la sétima entrega de la popular franquicia “Resident Evil” de la empresa Capcom, entre otros.