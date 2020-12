A pocos días de celebrarse la Navidad en todo el mundo, es difícil creer que existen algunos países donde no está permitido celebrar esta festividad el 25 de diciembre, debido a que hay reglas y religiones que no lo permiten. Sin embargo, en otros lugares es una fecha sin trascendencia, aunque realizan festividades para adaptarse al ritmo de occidente.

A continuación, conozca cuáles son los países en el mundo que no celebran la Navidad por un tema de religión o porque existen normas que prohíben cualquier tipo de celebraciones.

Arabia Saudita

Este país ubicado en Asia Occidental no celebra la Navidad, debido a que es un país musulmán. Casi todos sus habitantes practican el Islam e incluso quienes se animen a celebrarla pueden ser perseguidos. No obstante, la minoría cristiana tiene que festejar en privado y no pueden hacer demostraciones en público.

Arabia Saudita emitió una reglamentación anual que prohíbe “signos visibles” de la celebración de la Navidad. Ni los musulmanes, ni los visitantes pueden celebrar.

Argelia

Argelia se encuentra ubicado a norte de África a orillas del mar Mediterráneo. Al igual que Arabia Saudita, este país también practica el Islam por lo que tampoco existe la Navidad para ellos.

Irán

La República Islámica de Irán es un Estado de Oriente Medio y Asia Occidental. En este país también es creyente de la religión del Islam. Sin embargo, existen algunas zonas, aunque escasas, donde está permitido celebrar la Navidad.

Tayikistán

Este país, ubicado en Asia Central, se independizó en 1991 de la ex Unión Soviética y el 98% de su población es musulmana. Fue uno de los últimos países en sumarse a las prohibiciones de las tradiciones navideñas, según informó el diario “Clarín”.

Tayikistán tiene prohibido los árboles de Navidad, el intercambio de regalos y los disfraces de Papá Noel.

Brunéi

Es un pequeño país en Asia cuyos días festivos corresponden, en su mayoría, a fiestas islámicas debido a que sigue el calendario musulmán. Quienes no adhieren al Islam pueden celebrar la Navidad, pero no está permitido hacerlo en público.

Corea del Norte

En noviembre de 2016, Kim Jong-un decidió censurar las reuniones relacionadas con el alcohol y el canto o el entretenimiento que agrupara personas. La medida no fue tomada contra la Navidad, pero la festividad cristiana pasó a ser prohibida.

En Corea del Norte se pueden ver árboles de Navidad y luces decorativas en algunas zonas de Pyongyang, como hoteles, restaurantes o tiendas de lujo, pero los símbolos religiosos fueron suprimidos. Asimismo, para la fecha de Navidad, se permite que la población celebre públicamente el cumpleaños de la abuela de Kim Jong-un.

Somalia

Este país está situado en el este africano en el llamado el “Cuerno de África”. Su gobierno prohibió la celebración de Navidad, argumentando que estas fiestas “no tienen nada que ver con el Islam”.

China

El gigante asiático es uno de los que más ha cambiado con la globalización. La Navidad todavía no es considerada una fiesta oficial, pero es cada vez más aceptada, ya sea en la decoración de los hogares o en el comercio. Para muchos de ellos es una forma de recibir el año nuevo occidental.

Tailandia

Tampoco celebran los habitantes, pero al tratarse de un destino turístico del continente asiático -tanto su capital Bangkok como sus playas de ensueño-, en los hoteles y restaurantes ofrecen cenas de Nochebuena y almuerzos de Navidad para los numerosos visitantes.

¿Qué es la Navidad?

La Navidad es la fecha cristiana del nacimiento de Jesús de Nazaret, la cual se celebra el día 25 de diciembre de cada año, aunque la festividad varía según las religiones e iglesias.

Su nombre proviene del término latín que significa nacimiento y hace referencia a la llegada del hijo de Dios al mundo.

El concepto de la Navidad y su tradición, introducida posteriormente al nacimiento de Jesucristo, corre vigencia hasta la actualidad y comprende una de las celebraciones más importantes dentro del catolicismo.