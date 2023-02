El Consejo de la FIFA aprobó el Informe Anual del 2022, que destaca una cifra récord ingresos del organismo de US$ 7,600 millones durante el ciclo 2019-2022 y la previsión de obtener US$ 11,000 millones durante el periodo 2023-2026.

Además del documento con los datos económicos, el Consejo adoptó este martes decisiones sobre futuras competiciones, como los cupos que tendrá cada confederación en la primera edición del Mundial de Clubes con 32 equipos en 2025, en el que la UEFA tendrá 12 representantes, la CONMEBOL 6, la CONCACAF, la CAF y la AFC 4 y la OFC y el anfitrión 1.

También confirmó que los anfitriones del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, se clasificarán directamente para la fase final y sus plazas se deducirán de las seis asignadas a la CONCACAF, así como las fechas de elección de los organizadores de los próximos Mundiales como el del 2030, al que España opta junto a Portugal y Ucrania, que será en el tercer cuatrimestre del 2024.

Récord de ingresos: US$ 7,600 millones en 2019-2022 y 11,000 previstos en 2023-2026

“La inversión sin precedentes de la FIFA en el fútbol es el resultado de su sólida transparencia financiera y se erige como un ejemplo concreto de cómo aspiramos a que el fútbol sea verdaderamente global”, declaró el presidente del organismo, Gianni Infantino.

Para el dirigente italo-suizo, “el rotundo éxito de la Copa Mundial en Qatar 2022 ha sido clave para que la organización pueda cumplir su misión en relación con sus asociaciones miembro y el mundo del fútbol, a pesar de los múltiples retos a los que nos enfrentamos durante el pasado ciclo, sin olvidar la pandemia del COVID-19″.

Los ingresos totales de US$ 7,568 millones del periodo 2019-2022 representan un incremento del 18% (US$ 1,147 millones) con respecto a los US$ 6,421 millones del ciclo 2015-2018 y un 18% más (US$ 1,128 millones) que el presupuesto de ingresos de todo el ciclo.

La mayor parte corresponde a la venta de derechos de televisión, que ascendieron a US$ 3,426 millones (un 45% de los ingresos de todo el ciclo y aumentaron un 10% en 2019-2022 en relación al ciclo anterior).

La segunda mayor fuente de ingresos fue la venta de derechos de marketing, que generaron US$ 1,795 millones.

12 plazas para UEFA y 6 para Conmebol en primer mundial con 32 clubes en el 2025

Tras la decisión adoptada por el Consejo de la FIFA el pasado diciembre de ampliar a 32 el número de participantes en el Mundial de Clubes, este órgano aprobó por unanimidad la asignación de plazas por confederación en la primera edición, se celebrará en junio-julio del 2025.

La decisión, que se adoptó de acuerdo a un conjunto de métricas y criterios objetivo, prevé 12 plazas para la UEFA, 6 para la CONMEBOL, 4 para la AFC (Asia), 4 para la CAF (África), 4 para la Concacaf (América Central y Norte), 1 para la OFC (Oceanía) y una para el anfitrión del torneo.

El Mundial de Clubes del 2023, que se disputará con el formato actual de siete clubes, se disputará en Arabia Saudí, del 12 al 22 de diciembre próximos, según decisión por unanimidad del Consejo.

El organizador del Mundial del 2030 se elegirá en el tercer cuatrimestre del 2024

De acuerdo a la tradición de que todos los anfitriones compitan en el Mundial, así como con consideraciones deportivas y operativas, los anfitriones de la cita del 2026, Canadá, México y Estados Unidos, se clasificarán automáticamente para la fase final de la competición, por lo que sus plazas se deducirán de la asignación global de seis asignadas a la Concacaf.

El Consejo también recibió información actualizada sobre la designación por el Congreso de los organizadores de los próximos Mundiales de selecciones y confirmó que el anfitrión del 2030 se elegirá en el tercer cuatrimestre del 2024. El reglamento de la candidatura se aprobará en junio del 2023.

El organizador del Mundial femenino 2027 se elegirá en el segundo cuatrimestre del 2024 (el reglamento de la candidatura en marzo del 2023) y el del Mundial femenino del 2031 en el segundo cuatrimestre del 2025 (el reglamento de la candidatura en el segundo cuatrimestre del 2024).

(Con información de EFE)