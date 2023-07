Ecuador concretó en mayo pasado el canje de deuda por conservación más grande de la historia con el fin de proteger las Islas Galápagos, lo que para su ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique, demostró que su país es “tan rico como cualquier país rico del mundo, con la diferencia de que la moneda se llama biodiversidad”.

En total fueron US$ 1,628 millones en bonos soberanos de Ecuador que acabaron recomprados por US$ 656 millones, lo que supuso un ahorro para el Estado de unos US$ 1,121 millones, incluidos los intereses, que dejará de pagar a los nuevos acreedores.

Al mismo tiempo se creó el Galápagos Life Fund (GLF) para administrar US$ 450 millones que serán donados por entidades privadas para proyectos de conservación y protección de la Reserva Marina de Galápagos y la anexa Reserva Hermandad, creada recientemente para formar un corredor entre el archipiélago ecuatoriano y la costarricense Isla del Coco.

Adicionalmente, el canciller reveló que los donantes “acaban de firmar la donación de US$ 20 millones para proyectos de agua potable y saneamiento en las islas Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal, las tres más pobladas del archipiélago, donde viven unas 35.000 personas”,

“Lo típico es que para generar recursos económicos saques los peces (del océano), pero aquí Ecuador dijo ‘no voy a tocar’ (el mar) y le mandaron US$ 1,121 millones (en deuda condonada) y además otros US$ 450 millones (para conservar Galápagos)”, destacó Manrique.

Reconocimiento internacional

Para el ministro, esto supuso un reconocimiento internacional a la ampliación del área protegida de Galápagos con la Reserva Hermandad y el sacrificio de restringir esa área a la pesca, “teniendo la flota pesquera más grande del Pacífico Este Tropical y con necesidades básicas insatisfechas y necesitando toda la plata que necesita”.

El canciller destacó como muy ventajosas las condiciones de pago de los US$ 656 millones, con vencimiento al 2041, en lugar de los bonos originales que iban al 2030, 2035 y 2040; y con una tasa de interés del 6,98 % en vez de una cercana al 18 % que correspondería producto de la elevada prima de riesgo (riesgo país) que registra actualmente Ecuador, oscilante entre los 1.800 y 2.000 puntos.

Mientras, el GLF dispondrá durante esos dieciocho años y medio de US$ 13 millones anuales para proyectos de conservación en Galápagos y otros 5 irán cada año para un fideicomiso de modo que, a partir de 2041, pueda seguir obteniendo recursos con los intereses de esos ahorros a perpetuidad.

“Hemos desarrollado una fórmula en la que hemos roto un paradigma donde, por no explotar, tienes ingresos a perpetuidad”, enfatizó Manrique.

LEA TAMBIÉN: Ecuador emite decretos para aliviar deudas de universitarios y empresarios

Mayoría ecuatoriana

El canciller negó rotundamente que la creación del GLF, que tiene como fundadores a las organizaciones estadounidenses Pew Bertarelli Ocean Legacy y Oceans Finance Company (OFC), vulnere la soberanía nacional de Ecuador sobre las Islas Galápagos, como se ha deslizado desde algunos sectores críticos con el Gobierno.

Manrique afirmó que, si bien el GLF fijó su sede en Delaware (Estados Unidos), tendrá una subsidiaria en Galápagos y subrayó que los fondos que manejará no son recursos fiscales de Ecuador sino dinero de privados, mientras que su junta directiva tendrá once miembros, de los que ocho son ecuatorianos, y de esos hay cinco representantes del Gobierno.

“No sé me ocurre de qué manera podría vulnerar la soberanía, que además está protegida por la Constitución”, señaló.

El ministro explicó que, tras sus dos primeras reuniones, el GLF está definiendo su gobernanza y firmando acuerdos que lo protejan de conflictos de interés y fomenten la ética y la anticorrupción.

Siete prioridades

Una vez ya estructurado, el GLF trabajará sobre siete prioridades: monitoreo, trazabilidad, control, cambio de actividades productivas, asesoría, educación y gestión de residuos sólidos, con proyectos que pueden presentar cualquiera, desde personas únicas y colectivos, hasta empresas, organizaciones sin fines de lucro o escuelas.

Manrique aseguró que las Galápagos son el núcleo del corredor migratorio de especies marinas del Pacífico Este Tropical. “(Los otros países del entorno) tienen islas preciosas y ricas también, pero Galápagos es Galápagos”, concluyó.

Ubicadas a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, las Galápagos son consideradas un laboratorio natural que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar en el siglo XIX su teoría sobre la selección natural de las especies.

Este archipiélago, formado por 13 islas grandes, 6 menores y 107 islotes y rocas, fue declarado como patrimonio natural de la humanidad por la Unesco en 1978 y es una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo, a la vez que la principal atracción turística de Ecuador.

Fuente: EFE

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí