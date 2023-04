La tasa de propiedad de vivienda entre los millennials alcanzó el 51.5% en 2022, según muestran los datos del censo de Estados Unidos. Ha sido difícil llegar allí para la generación que alcanzó la mayoría de edad durante la crisis financiera: a los 30 años, el 42% de los millennials era dueño de sus casas en comparación con el 48% de la Generación X y más de la mitad de los baby boomers.

Y aquellos que todavía están alquilando comienzan a pensar que nunca lo lograrán. De hecho, casi uno de cada cuatro millennials planea alquilar para siempre, frente a uno de cada siete solo tres años antes, según una encuesta del sitio inmobiliario Apartment List.

La mayoría de los millennials que no son propietarios de viviendas dice que no pueden comprar una en este momento, ya sea porque no tienen el pago inicial o porque no pueden pagar los costos mensuales de la hipoteca.

Millennials cada vez más renuncian a la propiedad de vivienda

Cerca del 67% de los que quieren ser dueños de una casa en algún momento de sus vidas no tiene dinero ahorrado para el pago inicial y el 18% tiene menos de US$ 10,000, según Apartment List.

Alrededor del 42% dice que uno de sus mayores obstáculos para ser propietario de una vivienda es el mal historial crediticio, frente al 39% en 2018.

Los millennials, generación nacida entre 1981 y 1996, se están quedando atrás respecto de otras generaciones en lo que respecta a la riqueza, ya que se han visto afectados por la crisis económica de 2008, el estancamiento de los salarios, el aumento vertiginoso de los precios de las viviendas durante la pandemia, y ahora el aumento de las tasas de interés y la inflación.

Casi la mitad depende de sus cheques de pago, según datos de 2022, y pocos poseen acciones o están libres de deudas estudiantiles.

