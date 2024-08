El 13 de julio, el gobierno anunció que por primera vez intervendría en el contado con liquidación para apuntalar al peso, extendiendo sus esfuerzos desde el mercado oficial, donde permite que el tipo de cambio se debilite solo un 2% al mes frente al dólar. Desde entonces, el peso ha subido alrededor de un 9% frente a la moneda estadounidense en el mercado paralelo.

La medida es una señal de la creciente frustración por la inflación, que actualmente alcanza el 272%. Un peso más débil aumenta el costo de las importaciones y alimenta las alzas de precios.

LEA TAMBIÉN: Cineastas argentinos denuncian que Ley de Cine de Milei destruye industria

LEA TAMBIÉN: Argentina incorpora inteligencia artificial para combatir delitos

Pero la intervención tiene un alto costo. Las reservas del banco central se han desplomado en unos US$ 1,900 millones desde el anuncio. Es un dinero que las autoridades no pueden permitirse perder, ya que los pagos de los bonos internacionales se dispararán hasta los US$ 9,400 millones el año que viene, la mitad de ellos en enero. La corredora Portfolio Personal Inversiones, o PPI, estima que las reservas netas eran negativas en US$ 6,700 millones al 30 de julio.

Las reservas de divisas de Argentina caen a niveles de febrero | Campaña de autoridades para reconstruir las reservas se detiene en junio, julio | Foto: Bloomberg

Estos movimientos “son viejas recetas para problemas nuevos y no funcionan”, señaló Joaquín Almeyra, operador de renta fija de Bulltick LLC en Miami. “Cualquier tipo de intervención genera desconfianza”.

El gobierno dijo esta semana a los corredores que la reciente caída de las reservas se debía a los pagos de deuda y a las importaciones de combustible, y que sus ahorros comenzarían a aumentar de nuevo en el cuarto trimestre, según fuentes que declinaron ser identificadas, ya que las conversaciones no fueron públicas.

Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un portavoz del Banco Central declinó hacer declaraciones.

Asumir riesgos

El contado con liquidación se obtiene al comprar instrumentos en una divisa y venderlos en la otra.

El Banco Central ha intervenido en el mercado comprando bonos soberanos en dólares y vendiéndolos en pesos, drenando la oferta de moneda local y aumentando su valor.

El contado con liquidación cotiza en torno a 1.270 pesos por dólar, frente a 1.405 pesos antes de la intervención. Sin embargo, el tipo de cambio no se ha fortalecido tanto como el del mercado negro, conocido como dólar blue.

Los distinos tipos de cambios divergen con intervención | Brecha entre contado con liquidación y dólar blue se amplía a cerca del 10% | Foto: Bloomberg

La intervención en el mercado paralelo, según PPI, costó al Gobierno entre US$231 millones y US$261 millones entre el 15 y el 26 de julio, que es cuando la corredora estima que los funcionarios intervinieron por última vez.

La consiguiente disminución de las reservas está generando preocupación por los pagos de deuda, que se han acumulado en medio de una fuerte recesión, una inflación persistentemente alta y la debilidad de la moneda. Los bonos soberanos de Argentina han tenido una rentabilidad negativa del 1.3% desde el anuncio hasta el 30 de julio, según un índice de Bloomberg.

Ante falta crónica de dólares, los títulos argentinos se acumulan | Calendario de pagos de bonos en dólares se acelera a partir de 2025 | Foto: Bloomberg

Aunque Argentina muestra una “alta disposición a pagar su deuda”, escribieron el 24 de julio los estrategas de UBS Alejo Czerwonko y Pedro Quintanilla-Dieck, “la cuestión clave ahora sigue siendo si el país tendrá capacidad de pago”.

La intervención cambiaria es contraria a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, reduciendo las perspectivas de nuevos fondos, escribieron en la misma fecha los analistas de Fitch Ratings Todd Martinez, Shelly Shetty y Mark Brown.

Argentina tiene un programa de US$ 44,000 millones con el FMI y es probable que necesite un nuevo acuerdo antes de que aumenten los reembolsos en 2026.

Peso sobrevaluado

La intervención no solo es cara, sino que también puede resultar inútil a largo plazo, dado que se considera que el peso está sobrevaluado y muchos analistas esperan una devaluación del tipo de cambio oficial.

El gobierno de Javier Milei ha descartado acelerar el ritmo de depreciación del peso —que actualmente es del 2% mensual— así como otra fuerte devaluación como la que realizó en diciembre. En todo caso, el mandatario ha dicho que pretende frenar el ritmo de caída al 1% mensual una vez que la inflación subyacente o mayorista alcance el 2%. Los precios mayoristas subieron un 2.7% en junio.

Pero necesitan hacer algo para restablecer la competitividad del peso e impulsar las exportaciones, según Christine Reed, gestora de carteras de deuda en moneda local de mercados emergentes de Ninety One North America Inc.

“Así que cualquier programa de intervención cambiaria que se les ocurra antes de una devaluación probablemente es insostenible”, afirmó.