México







Un peluche con ropa de fallecidos de COVID para soportar el duelo en México “Cuando mi padre murió, no tuve la oportunidad de un duelo normal, no lo pude velar y me faltaba algo de él”, dijo Araceli Ramírez, quien perdió a su progenitor por la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 hace dos meses.