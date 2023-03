Los bancos mexicanos no se han extralimitado y su banco central no recortó las tasas cerca de cero para luego mantenerlas allí, lo que ayuda a aislar a México hasta cierto punto de los problemas que preocupan a los inversionistas en otras partes del mundo, dijo este jueves Rogelio Ramírez de la O en una entrevista con El Financiero Bloomberg TV.

“No hay que preocuparse por este tipo de contagio en la medida sistémica. Es decir, no dudo que algún banco mexicano tenga ligas con ese banco u otro que esté en problemas en Estados Unidos o en Europa, pero todo el sistema mexicano no está en ese problema”, dijo en la convención bancaria anual realizada este año en Mérida, México.

La Secretaría de Hacienda de México ha tenido que adaptarse al aumento de las tasas de interés a medida que Banxico, como se le conoce al banco central, ha elevado los costos de endeudamiento a un máximo histórico del 11%.

La estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg prevé que el banco central aumente las tasas en sus próximas dos reuniones.

Ramírez también dijo que las tasas de interés más altas en México habían afectado el presupuesto del Gobierno, pero que los funcionarios habían podido cubrir el gasto.

“Sí nos pega, y es un costo que estamos absorbiendo, pero hasta ahora ha sido dentro del presupuesto, sin tener que buscar financiarlo fuera del presupuesto, de lo que ya aprobó el Congreso”, dijo. “No puedo usar la palabra exitoso, pero está bien absorbido”.