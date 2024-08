La inversión extranjera directa (IED) recibida por México de enero a junio de 2024 ascendió a US$ 31,096 millones, informó este domingo la Secretaría (Ministerio) de Economía (SE) del Gobierno mexicano.

El monto captado fue un 7% superior al total registrado en los primeros seis meses de 2023, cuando se apuntó la entrada deUS$ 29,041 millones, señaló la SE en cifras preliminares.

El dato publicado es un nuevo máximo histórico en el periodo desde que se tiene registro, apuntó la dependencia.

La IED al segundo trimestre del año provino de 2,787 sociedades mexicanas con participación de capital extranjero y 1,977 contratos de fideicomisos, además de 28 personas morales extranjeras.

Economía de México apuntó que el 99.9% de esta inversión extranjera corresponde a las utilidades que permanecen en México y que no retornaron al país de origen; el -0.1% a préstamos y pagos entre compañías del grupo corporativo y el 0.1% corresponde a nuevas empresas o aumentar el capital de empresas en México.

El comportamiento de la IED al segundo trimestre de 2024, “sugiere un adecuado grado de liquidez de las empresas para cubrir las deudas adquiridas en años anteriores y realizar préstamos hacia empresas pertenecientes a su grupo corporativo”, indicó la SE en un comunicado.

Agregó que por segundo año consecutivo “destacamos el monto sin precedentes de la reinversión de utilidades que realizan las empresas en el país, debido a la estabilidad económica, el buen ambiente de negocios y las ventajas competitivas que se ofrecen, coyuntura idónea para ampliar y mejorar sus procesos productivos, convirtiéndose en empresas tractoras de nuevas inversiones”.

De acuerdo con la IED registrada al segundo trimestre de 2024, Estados Unidos se mantiene como el principal socio inversionista en México, concentrando el 44% de los flujos totales. Para este periodo, Alemania y Japón ocupan los lugares dos y tres respectivamente, ambos socios comerciales de larga trayectoria en nuestro país.

A esos tres países le siguen Canadá, Bélgica, Argentina, Corea del sur, Países Bajos, Suiza y Reino Unido.

La Secretaría de Economía también reportó que el 68% de la IED recibida al segundo trimestre de 2024, se concentró en cinco estados del país, resaltando la importancia de la Ciudad de México, la capital, como la principal región receptora de inversión con US$ 14,184 millones para el 46%, seguida por Nuevo León con US$ 2,304 millones (7%) y Baja California con US$ 1,809 millones (6%).

La dependencia indicó que el 54% de la IED registrada en el citado periodo se concentra en el sector manufacturero, destacando las industrias de equipo de transporte, bebidas y tabaco, química, equipo de cómputo, alimentaria, metales, y plástico y hule.