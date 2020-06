El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que litigará para defender sus políticas energéticas y “los intereses de la nación” ante empresas como las españolas OHL, Repsol e Iberdrola, que “ya es un monopolio en México”.

“¿Va a seguir el mismo saqueo porque va a haber denuncias penales o amparos? Todos los que sean. Claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación”, argumentó el mandatario desde el Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que Iberdrola, presente en México desde 1999, “compró o construyó el mayor número de plantas que generan energía eléctrica” en México mientras la apoyan medios de comunicación como El País, “que defiende a estas empresas” de su país.

La energética de origen español tiene una cuota de mercado en México de 15%, según fuentes del sector.

“No vamos a expropiar, no vamos a hacer lo que hizo ese buen presidente Adolfo López Mateos en 1960, que nacionalizó la industria eléctrica, no. Pero vamos a revisar los contratos”, argumentó, convencido de que querían arruinar a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El mandatario criticó también las colaboraciones con Iberdrola de la ex secretaria de Energía Georgina Kessel (2006-2011) y el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), ya desvinculado de la empresa.

“Les voy a explicar cómo esta empresa, Iberdrola, tiene de funcionaria a la que fue secretaria de Energía y llegó a tener, no sé si todavía está, de consejero de su empresa a un expresidente de la República. Una cosa vergonzosa”, enfatizó el mandatario.

Estas manifestaciones del presidente mexicano llegan un día después de que un juez federal suspendiera la reciente política de la Secretaría de Energía (Sener) que limita la generación privada de energías renovables.

La suspensión definitiva es la primera concedida contra la política que la Sener publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), además de una adicional contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del 29 de abril.

Este recurso frena ambas políticas en lo que llega el fallo final sobre la constitucionalidad de los acuerdos, que bloqueaban la interconexión de nuevos generadores renovables con el argumento de garantizar la “confiabilidad” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante la pandemia.

Ejemplo argentino

Durante su argumentación, López Obrador sacó a colación el caso de Argentina, obligada a renegociar la deuda pública con sus acreedores.

El mandatario mexicano reveló que medió entre su homólogo argentino, Alberto Fernández, y el consejero delegado del fondo de inversión BlackRock, Larry Fink, a quien le une “una buena relación”.

López Obrador explicó que al inicio de esas negociaciones, que todavía siguen, Fernández pretendía pagar el 41% de la deuda, mientras que Fink iba a proponer a su consejo aceptar un pago del 50% al 55%.