La firma mexicana anunció el miércoles por la noche una oferta para recomprar hasta US$ 400 millones en bonos denominados en dólares con vencimiento en el 2029, 2030 y 2031. La oferta es válida hasta el 12 de octubre, pero la empresa pagará una prima a los inversionistas que vendan sus notas antes del 28 de setiembre.

Cemex ha venido fortaleciendo su perfil de deuda en los últimos años y en junio obtuvo una mejora en su calificación por parte de Fitch Ratings y una perspectiva positiva de S&P Global Ratings el año pasado.

Fitch elevó la calificación de la empresa a BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, citando una reducción en la deuda neta ajustada de la compañía, que cayó a US$7.900 millones el año pasado frente a US$ 9,400 millones en el 2020 y US$ 10,200 millones en el 2019. A fines de julio, Cemex anunció que no tenía necesidades significativas de refinanciamiento para los próximos tres años.

”Vemos la oferta como una medida sensata, dada la sólida liquidez y perspectiva de Cemex”, escribió Felix Fischer , analista de Lucror Analytics, el jueves en una nota. “Además de redimir los bonos muy por bajo la par, la compañía podría generar ahorros de intereses en efectivo de hasta US$20 millones por año”.

Un representante de Cemex dijo que la empresa no tiene un plazo interno para lograr el estatus de grado de inversión.

Los bonos de la firma mexicana con vencimiento en el 2031 se cotizaban a unos 80,6 centavos por dólar el jueves, según datos de Trace. Cemex está ofreciendo pagar a los inversionistas que oferten anticipadamente 82.1 centavos por las notas, según el comunicado.

La firma perdió su calificación de grado de inversión en el 2009 en medio de una caída de la demanda en Estados Unidos y México. Actualmente, la compañía tiene una calificación BB de S&P con perspectiva positiva y de BB+ de Fitch con perspectiva estable.