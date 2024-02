La empresa holding que realiza negocios a través de su principal filial, Tiendas 3B, planea vender 28 millones de acciones a un precio de entre US$ 14.50 y US$ 16.50 cada una —recaudando al menos US$ 407 millones— según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Los suscriptores tienen la opción de comprar otros 4.2 millones de acciones.

La compañía, que opera más de 2,200 tiendas en aproximadamente una docena de estados de México, trabaja con JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Bank of America Corp, Scotiabank y UBS Investment Bank en la posible cotización, según el prospecto preliminar.

BBB Foods sería la primera empresa mexicana orientada al consumo en llevar a cabo una OPI en cualquier lugar desde que Becle, el fabricante de tequila José Cuervo, cotizó localmente en 2016.

Sin embargo, la segunda economía más grande de América Latina vio US$ 1,200 millones en emisiones secundarias de acciones en Estados Unidos y México el año pasado de empresas que se benefician de un auge en la producción de la fábrica, lo que triplicó la cantidad recaudada en 2022.