Ambos bancos de Wall Street ahora prevén que Banxico, como se conoce a la autoridad monetaria, eleve su tasa de referencia a un récord de 11.5%. Gabriel Lozano, economista jefe de JPMorgan para México y Centroamérica, incluso ve una alta probabilidad de otro aumento de 50 puntos básicos en marzo si la inflación subyacente sigue sorprendiendo al alza.

México tomó por sorpresa a los mercados el jueves al elevar los costos de endeudamiento en medio punto porcentual a una cifra récord del 11%, lo que superó a la Reserva Federal de Estados Unidos. La Junta del banco central también dijo que podría presentar un aumento menor en su próxima reunión, lo que sugiere que se están preparando nuevos aumentos. El instituto nacional de estadística había informado anteriormente que los precios al consumidor subieron 7.91% en enero respecto al año anterior, por encima del objetivo del 3%.

“Ahora pensamos que se avecinan dos aumentos más de 25pb en las próximas dos reuniones (marzo y mayo), con riesgos de que el banco opte en cambio por 50pb en marzo dadas nuestras expectativas de una trayectoria de inflación más persistente, además de un aumento final de 25pb en mayo”, escribió Lozano en una nota a los clientes.

Grupo Financiero Banorte elevó su previsión de tasa terminal al 11.5%, desde el 11% anterior. Citigroup Inc. ahora prevé un último aumento al 11.25% en marzo y que los costos de endeudamiento terminen este año en 10.75%, por encima de la estimación anterior de 9.75%.

Barclays, además, descarta ahora la posibilidad de recortes de tasas este año, escribió en una nota el equipo de analistas liderado por Gabriel Casillas, economista jefe para América Latina del banco. Banxico no podrá comenzar a relajarse al menos hasta febrero del 2024, cuando los responsables de políticas podrían comenzar a orientar los costos de endeudamiento hacia el 7.5%, escribieron.

Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que la tasa de inflación de la nación podría haber experimentado su último aumento.

El mandatario cree que ya es el último aumento que, además, no fue mucho más alto de lo anticipado y que no llegó ni a un punto, dijo AMLO, como se conoce al presidente. Agregó que no van a dejar de luchar contra el tema inflacionario.