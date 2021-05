Es una pesadilla de Wall Street. Usted obtiene cientos de millones de dólares en una operación y simplemente no puede hacer que le paguen.

Eso es lo que Goldman Sachs Group Inc. enfrenta en una transacción que confronta a sus operadores contra la compañía eléctrica dominante de México, defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según personas con conocimiento del asunto. En litigio: aproximadamente US$ 400 millones que el banco de Wall Street cree que se le debe de una transacción de gas natural que se salió de control cuando una congelación profunda azotó a Texas en febrero.

En conversaciones privadas con Goldman Sachs, la empresa mexicana estatal Comisión Federal de Electricidad ha culpado a los operadores deshonestos, ha despedido personal e incluso ha insinuado que el lado que carecía de sofisticación financiera en la transacción era, tal vez, el banco de Wall Street, dijeron las personas.

Si el estancamiento continúa escalando, existe el riesgo de arrastrar al banco a una batalla política.

La tormenta terriblemente fría que azotó el centro de Estados Unidos desencadenó apagones debido a la formación de hielo en las turbinas eólicas y al congelamiento de algunas tuberías, lo que obligó a cerrar pozos de petróleo y gas.

A medida que los proveedores y operadores de energía luchaban por encontrar combustible para cumplir con sus obligaciones, los precios se dispararon.

El aumento benefició a las empresas que estaban en el lado correcto de las operaciones, pero su capacidad de cobranza depende de lo que les ocurra a los proveedores de gas, generadores de energía y clientes de servicios públicos, algunos de los cuales han presentado demandas por aumento de precios.

El costo de pagar a Goldman Sachs, en última instancia, podría provenir de los hogares mexicanos, muchos de los cuales quedaron sin electricidad en el invierno, no tanto por fallas locales, sino porque las autoridades de Texas interrumpieron las exportaciones de combustible cuando su propio sistema ligeramente regulado falló. No sorprende que los funcionarios al sur de la frontera sean reacios a emitir un cheque a un banco gigante de EE.UU.

Sin embargo, cualquiera que abandone esa apuesta se arriesga a convertirse en persona no grata en Wall Street, lo que complica su acceso futuro. Por otro lado, los líderes de Goldman deben considerar cuánto quieren hacer enojar al Gobierno de México, un mercado donde la firma ha estado expandiéndose.

Las descripciones de la disputa y la transacción subyacente entre Goldman y una subsidiaria de CFE fueron proporcionadas por personas con conocimiento del asunto, que solicitaron no ser identificadas discutiendo públicamente las conversaciones. Representantes de CFE y de Goldman Sachs no hicieron comentarios para esta nota.

A primera vista, era un contrato de rutina de gas natural. Goldman había llegado a un acuerdo con CFE International, un brazo de CFE. Las obligaciones del banco de inversión estaban vinculadas a un índice mensual de precios del gas, mientras que la unidad de CFE estaría expuesta a tasas diarias en ciertos centros, como en Waha, en el oeste de Texas.

El precio diario allí aumentó casi 100 veces, mientras que el precio mensual se mantuvo sin cambios, dejando a la subsidiaria de CFE endeudada por una cantidad inusualmente alta. Pero en lugar de que el contrato se resuelva a favor de la firma de Wall Street, la situación se ha convertido en una amarga disputa.

La empresa mexicana ha argumentado que los operadores que iniciaron el acuerdo en su filial no estaban autorizados para hacerlo, y que algunos de ellos se han ido desde entonces, dijeron las personas.

CFE también ha argumentado que no debería tener que cumplir con el contrato debido a que la acción de precios fue extrema e imprevisible. Y ha afirmado que Goldman no contaba con un contrato sólido porque no obtuvo la aprobación explícita de la compañía matriz como garante en la operación, lo que socava la capacidad del banco para obtener el dinero.

Para Goldman, la disputa se reduce a una obligación contractual que su contraparte está obligada a cumplir, incluso si la deuda resultó de un desastre imprevisto. El banco también ha argumentado en privado que tal intercambio se llevó a cabo rutinariamente entre las dos partes y que la filial incluso mostró en la documentación que tenía una garantía de la empresa matriz, dijo una persona cercana a Goldman.

Los registros de las comunicaciones durante el acuerdo indican que la filial de CFE estaba buscando aprobaciones de su matriz en varios aspectos de la transacción, dijo la persona.

No está claro cómo y cuándo Goldman podrá recibir el dinero que insiste que se le adeuda, especialmente cuando CFE se convierte en una parte central de la campaña del presidente mexicano para remodelar el mercado energético nacional.

Desde que ganó en el 2018, López Obrador ha tratado de revertir las reformas energéticas de su predecesor y ha dicho que quiere convertir a CFE en un líder económico.

Ha culpado ampliamente a las empresas privadas de obtener grandes sumas de dinero en el país en acuerdos con funcionarios corruptos, y ha tenido un problema particular con los contratos de gas que, según él, beneficiaron injustamente a las empresas a expensas de la empresa estatal.

“Vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica, aún con la especulación y con los incrementos en los precios del gas que se está dando en Texas y en Estados Unidos”, dijo durante su conferencia de prensa matutina el 18 de febrero.