Con la victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, uno de los mayores beneficiados fue Elon Musk. El CEO de Tesla, quien respaldó al presidente electo con una inversión de US$ 130 millones, vio cómo su fortuna creció rápidamente tras el triunfo del republicano en solo unos días.

“Permítanme decirles que ha nacido una nueva estrella: Elon”, expresó Trump en un discurso dirigido a sus seguidores durante su fiesta de observación de las elecciones en West Palm Beach, Florida. El presidente electo dedicó casi cuatro minutos a hablar sobre Musk, elogiando a su empresa SpaceX y describiéndolo como un “tipo especial” y un “supergenio”.

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, que se actualiza diariamente, la fortuna del sudafricano alcanzó los US$ 335,000 millones al cierre del lunes, superando así el PIB de varios países, incluidos algunos europeos, latinoamericanos e incluso del Medio Oriente, como Portugal, Chile y Catar.

Incremento de la fortuna de Musk

De acuerdo al informe, el aumento en este sector fue impulsado en gran medida por el incremento en el valor de Tesla, una de las marcas principales de Musk, que se benefició del ascenso de Trump. Como parte de sus propuestas de campaña, Trump planteó reducir los incentivos fiscales para la producción de vehículos eléctricos.

Aunque la medida de Trump pueda parecer contradictoria, el mercado apostó a que la empresa de Musk ganaría ventaja competitiva frente a sus rivales del sector, como Rivian Automotive y Lucid Group, cuyos valores cayeron 10% y 8% respectivamente después de la victoria del republicano.

Gracias a la buena percepción que Tesla mantiene entre los inversionistas, las acciones de la empresa alcanzaron los US$ 342 el martes, y apenas cuatro días después de las elecciones presidenciales, el valor de la compañía superó el billón de dólares, impulsado por el supuesto “efecto Trump 2.0″.

Los números de la fortuna de Musk

A raíz de estos acontecimientos, la fortuna de Elon Musk ya supera el PIB de países como Chile (US$ 328,720 millones), Finlandia (US$ 306,080 millones), Portugal (US$ 303,030 millones), Perú (US$ 283,310 millones), Nueva Zelanda (US$ 252,240 millones) y Catar (US$ 221,410 millones).

Asimismo, si continúa la tendencia alcista, la riqueza de Musk podría llegar a equipararse con el Producto Interno Bruto de su país natal, Sudáfrica (US$ 403,050 millones), o incluso con el de Colombia (US$ 417,210 millones).

