El principal banco de desarrollo para América Latina tendrá que reducir los créditos en al menos 25% respecto al año pasado, a menos que los miembros aprueben un aumento de capital propuesto para ayudar a las naciones afectadas por el coronavirus, según su presidente.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó un récord de US$ 21,600 millones a la región en el 2020 para hacer frente a la pandemia mediante la entrega anticipada de los fondos asignados para este año y el próximo, dijo en una entrevista su presidente, Mauricio Claver-Carone.

Los préstamos deberán regresar a un rango entre US$ 12,000 millones y US$ 16,000 millones a partir de este año —aunque la región siga en dificultades— si no se cuenta con la aprobación de más recursos, sobre todo de Estados Unidos, dijo.

Los senadores estadounidenses Bob Menéndez , demócrata de Nueva Jersey, y Marco Rubio , republicano de Florida, presentaron en diciembre un proyecto de ley para enviar US$ 600 millones al BID y autorizar US$ 23,400 millones en capital de respaldo, lo que en conjunto aumentaría el capital social del BID en US$ 24,000 millones a lo largo de cinco años.

Esto forma parte de un plan para un aumento total de US$ 80,000 millones en recursos de los 48 miembros del banco. Sería el primer aumento de capital del BID de este tipo desde un acuerdo del 2010.

América Latina se ha visto muy impactada por el COVID-19. La región representa 8% de la población mundial y ha tenido más del 25% de las muertes. Las naciones están ante una de sus peores contracciones económicas de la historia, con millones de personas que han perdido sus empleos o han caído en la pobreza.

El BID puede desempeñar un papel clave en la reconstrucción, dice Claver-Carone .

“El único Plan Marshall que existe para una región que lo necesita con tanta urgencia es el aumento de capital del BID”, dijo Claver-Carone , comparando el trabajo del banco con el programa de ayuda de EE.UU. para reconstruir Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. “Se trata de una propuesta de gran valor para el contribuyente estadounidense”.