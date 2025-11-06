The Palace of Justice of Colombia building at Bolivar Square in Bogota, Colombia, on Monday, Feb. 7, 2022. Colombian consumer prices jumped far more than expected last month, its highest level since 2017, increasing pressure on the central bank to raise interest rates further and faster to bring it back under control.
The Palace of Justice of Colombia building at Bolivar Square in Bogota, Colombia, on Monday, Feb. 7, 2022. Colombian consumer prices jumped far more than expected last month, its highest level since 2017, increasing pressure on the central bank to raise interest rates further and faster to bring it back under control.
Javier Cuéllar está apostando a lo grande. Al lanzar una compleja operación de deuda por valor de US$ 9,000 millones en francos suizos, dólares y pesos, Cuéllar, el director de Crédito Público de Colombia, afirmó que estaba asumiendo un riesgo sin precedentes en la historia del país.

