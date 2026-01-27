United Parcel Service Inc. prevé recortar hasta 30,000 puestos de trabajo este año como parte de un esfuerzo continuo del gigante de la paquetería para controlar los costes y aumentar la rentabilidad.

La reducción de su plantilla operativa —que incluye a conductores y manipuladores de paquetes— se logrará en gran medida mediante el desgaste natural y acuerdos de separación voluntaria con conductores de tiempo completo, según explicó el martes el director financiero Brian Dykes en una conferencia telefónica sobre los resultados trimestrales. La medida llega después de que UPS anunciara en octubre la eliminación de 34,000 puestos operativos en 2025.

La empresa de mensajería ha cerrado y consolidado decenas de instalaciones de clasificación, ofrecido indemnizaciones a conductores sindicalizados y reducido el número de trabajadores temporales para recortar gastos. También disminuyó el volumen de entregas de su mayor cliente, Amazon.com Inc., con el objetivo de reducir paquetes de bajo margen.

Los beneficios del cuarto trimestre fueron de US$ 2.38 por acción, según UPS, superando el promedio de US$ 2.21 de las estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg. Las ventas por US$ 24,500 millones también superaron las expectativas.

Un trabajador de UPS descarga paquetes de un vehículo durante el Cyber ​​Monday en Nueva York, EE.UU., el lunes 1 de diciembre de 2025.

UPS ofreció una previsión de ventas anuales por primera vez en un año, una señal de que la empresa con sede en Atlanta está recuperando visibilidad sobre las condiciones de la demanda después de que las turbulentas políticas comerciales enturbiaran el panorama el año pasado. La compañía espera ingresos cercanos a US$ 89,700 millones en 2026, frente a los US$ 87,950 millones previstos por los analistas.

“Los resultados muestran una sólida ejecución, con más por venir en 2026 y 2027”, escribió Stephanie Moore, analista de Jefferies Financial Group Inc., en una nota.

Ahorro de costos

UPS señaló que su plan de recortes generó ahorros por unos US$ 3,500 millones en 2025 frente al año anterior, en línea con sus previsiones. La empresa enfrenta elevados costos de mano de obra por horas, en parte debido al contrato laboral firmado hace varios años con 330,000 miembros de la International Brotherhood of Teamsters.

Los desafíos se han visto agravados por las disrupciones del comercio internacional bajo las políticas comerciales del presidente Donald Trump.

UPS también enfrentó obstáculos operativos el último trimestre tras el accidente, en noviembre, de uno de sus aviones MD-11 cerca de su principal centro en Louisville, Kentucky. La Administración Federal de Aviación ordenó la inmovilización de todos los MD-11 mientras se realizaban inspecciones y reparaciones.

La empresa anunció el martes que retiró su flota de MD-11 durante el trimestre. UPS reemplazará la capacidad perdida con 18 aviones Boeing Co. 767, de los cuales 15 están programados para ser entregados este año.