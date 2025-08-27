Los 36 clubes que jugarán la fase liga de la Liga de Campeones 2025-2026 recibirán una asignación de 18.62 millones de euros, cifra a la que añadirán 2.1 millones de euros por cada victoria que logren en esta y 700,000 euros por empate.

La distribución establecida por la UEFA para la presente temporada determina que los clubes que se clasifiquen para los octavos de final percibirán 11 millones de euros y los que se jueguen el pase a estos en la ronda eliminatoria 1 millón de euros.

El acceso a los cuartos de final supondrá 12.5 millones de euros para cada equipo que lo logre y la clasificación para las semifinales 15 millones de euros más.

Ser finalista en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo aportará a los dos clubes que lo logren 18.5 millones de euros y conseguir el título 6.5 millones de euros adicionales.

La UEFA ha incluido también una bonificación por clasificación en la fase liga que se divide en partes iguales, con un valor inicial de € 275,000 para cada parte. El equipo que acabe con la clasificación más baja recibirá esta cantidad y el que logre la más alta € 9.9 millones.

Igualmente ha destinado un total de € 30 millones para los clubes que han participado en las eliminatorias previas, con un fijo de 4.29 millones de euros para los que quedan eliminados.

La cifra tota a distribuir entre los clubes de la “Champions”, la Liga Europa, la Liga Conferencia y la Supercopa de esta temporada alcanza los 3,317 millones de euros.

Un total de 2,467 millones de euros (74.38%) se repartirán entre los clubes que compiten en la Liga de Campeones y la Supercopa; 565 millones de euros (17.02%) entre los participantes en la Liga Europa y € 285 millones (8.60%) entre los de la Liga Conferencia.