El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este miércoles el tono de su confrontación con las autoridades de Chicago al pedir que el alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, sean encarcelados por “no proteger” a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante recientes redadas en esa urbe.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!”, escribió el mandatario republicano en su red Truth Social.

Trump ya había lanzado duras críticas el martes desde el Despacho Oval, acusando a ambos funcionarios demócratas de “incapacidad para enfrentar la delincuencia” y de no cooperar con los esfuerzos federales de control migratorio.

El enfrentamiento se da en el contexto de la operación Midway Blitz, desplegada hace un mes por ICE con el objetivo, según el Gobierno federal, de “garantizar la seguridad” en la capital del centro-norte del país. Las redadas han derivado en numerosas detenciones de personas de origen latino, en su mayoría con miras a su deportación, lo que ha generado fuertes protestas ciudadanas.

Durante una de estas manifestaciones, agentes de la Patrulla Fronteriza abrieron fuego el sábado en el área de South Side, hiriendo a una mujer estadounidense, incidente que ha incrementado la indignación local.

El presidente Donald Trump recrudece su enfrentamiento con las autoridades demócratas de Chicago en medio de las redadas migratorias. Foto: Jim WATSON / AFP.

Trump envía tropas a Chicago

Pese a la oposición del alcalde Johnson y el gobernador Pritzker, que han demandado a la Administración para bloquear los esfuerzos, el presidente estadounidense ordenó el envío de cientos de tropas de la Guardia Nacional como respuesta a las protestas contra las redadas y a lo que ve como “crimen rampante” en Chicago.

El mandatario también sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección vigente, uno de los poderes de emergencia más contundentes, para justificar el envío de tropas para sofocar las protestas en Chicago, después de amenazar con hacerlo en Portland, Oregon.

Según la Casa Blanca, unos 200 soldados provenientes de Texas ya se encuentran en la ciudad, mientras otros 300 de Illinois están listos para ser desplegados en los próximos días.

Sin embargo, las cifras oficiales del Departamento de Policía de Chicago contrastan con el discurso presidencial: los homicidios en la ciudad se redujeron 28 % en el último año y casi 50 % respecto a 2021, reflejando una tendencia sostenida de descenso en la criminalidad.

